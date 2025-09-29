„Nincsenek védett területek” – Teljesülhet Zelenszkij nagy kívánsága

Igen, használhatják a képességet mélységi csapásokra, nincsenek védett területek
– válaszolta Kellogg arra a kérdésre, hogy Trump álláspontja szerint Ukrajna végrehajthat-e nagy hatótávolságú csapásokat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítólag Tomahawk nagy hatótávolságú cirkálórakétákat kért Trumptól az ENSZ Közgyűlés margóján tartott találkozójukon. Kellogg most megerősítette, hogy valóban történt ilyen kérés.
J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Államok fontolóra veszi a Tomahawk rakéták szállítását Kijevnek, mivel Moszkva továbbra is elutasítja a Trump által közvetített két- és háromoldalú béketárgyalásokat.
Kellogg hangsúlyozta, hogy az oroszországi nagy hatótávolságú csapások engedélyezéséről Trump eseti alapon dönt.
Bár Ukrajna saját nagy hatótávolságú rakétákat és drónokat is fejleszt, továbbra is szövetségesei fegyvereire támaszkodik ilyen támadások végrehajtásához, amelyekhez gyakran a szállító ország engedélye szükséges.
Kellogg az elmúlt hetek orosz légtérsértései kapcsán figyelmeztetett, most minden eddiginél fontosabb, hogy a Nyugat ne kövessen el hibákat.
A különmegbízott megjegyezte, Moszkva nem tudja elérni háborús céljait.
Oroszország nem nyeri meg ezt a háborút. Ha nyernének, már Kijevben, Odesszában lennének, átkeltek volna a Dnyeper folyón
– jelentette ki Kellogg.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
