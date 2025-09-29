Putyin aláírta a rendeletet: 18-30 éveseket hívnak be, de van egy csavar a történetben

Az orosz elnök által aláírt rendelet a hivatalos orosz kormányzati jogi portálon jelent meg szeptember 29-én.

A behívás a 18-30 év közötti korosztályt érinti.

Vlagyimir Cimljanszkij ellentengernagy, az orosz Fő Szervezési és Mozgósítási Igazgatóság helyettes vezetője közölte, hogy a sorkötelesek kizárólag Oroszország területén fognak szolgálni, és nem vesznek részt az ukrajnai invázióban.

Korábban arról érkeztek hírek, hogy Oroszország fontolgatja a sorkötelezettségi rendszer jelentős átalakítását, amely lehetővé tenné a folyamatos, egész éven át tartó sorozási eljárásokat. A javasolt jogszabályi változtatásokat az orosz parlament védelmi bizottságának vezetője terjesztette elő, miközben az ország példátlan katonai veszteségekkel küzd Ukrajnában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images