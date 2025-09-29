  • Megjelenítés
FONTOS Itt az utolsó állampapír-pénzeső, százmilliárdok ömlenek a magyar lakossági befektetőkhöz
Rettegett rakétákat kaphat Ukrajna, megszólalt a Kreml
Globál

Rettegett rakétákat kaphat Ukrajna, megszólalt a Kreml

Portfolio
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő reagált azokra az amerikai állításokra, melyek szerint Ukrajna Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat kaphat – írja az Ukrajinszka Pravda.

Peszkov hétfői sajtótájékoztatóján reagált J. D. Vance amerikai alelnök és Keith Kellogg, Donald Trump Ukrajnáért felelős különmegbízottjának nyilatkozataira a lehetséges Tomahawk-szállításokról és az Oroszország területén végrehajtandó csapásokról.

Valóban hallottuk ezeket a kijelentéseket, és gondosan elemezzük őket

– mondta Peszkov az Interfax orosz hírügynökségnek.

A szóvivő hozzátette, hogy az orosz katonai szakértők szorosan figyelemmel kísérik az ügyet.

A kérdés továbbra is az: ki indíthatja el ezeket a rakétákat, még ha meg is jelennek a kijevi rezsim által ellenőrzött területen – csak az ukránok indíthatják el őket, vagy amerikai katonai személyzetnek kell ezt tennie? Ki ad célmeghatározási parancsokat ezekre a rakétákra – az amerikai fél vagy maguk az ukránok?

– fejtette ki a szóvivő.

Arra a kérdésre, hogy Moszkva hogyan reagálna Tomahawk rakéták Kijevnek történő szállítása esetén, Peszkov megjegyezte, hogy először meg kell érteni a potenciális fenyegetéseket és tisztázni kell, ki venne részt a folyamatban.

A Tomahawk rakéták szállítását Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vetette fel Trumpnak közös találkozójukon. A hétvégén Vance és Kellogg is jelezte, hogy Washington gondolkodik a rakéták átadásán.

A Tomahawk cirkálórakéták 1600 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhetnek, és nehezen észlelhetők radaron.

Kapcsolódó cikkünk

„Nincsenek védett területek” – Teljesülhet Zelenszkij nagy kívánsága

Nagy bejelentést tett Zelenszkij, újabb amerikai fegyverek érkezhetnek Ukrajnába

Igen merész kéréssel hozakodott elő Zelenszkij Trumpnál – Jöhetnek a Tomahawkok?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz drón
Globál
Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility