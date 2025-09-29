Peszkov hétfői sajtótájékoztatóján reagált J. D. Vance amerikai alelnök és Keith Kellogg, Donald Trump Ukrajnáért felelős különmegbízottjának nyilatkozataira a lehetséges Tomahawk-szállításokról és az Oroszország területén végrehajtandó csapásokról.

Valóban hallottuk ezeket a kijelentéseket, és gondosan elemezzük őket

– mondta Peszkov az Interfax orosz hírügynökségnek.

A szóvivő hozzátette, hogy az orosz katonai szakértők szorosan figyelemmel kísérik az ügyet.

A kérdés továbbra is az: ki indíthatja el ezeket a rakétákat, még ha meg is jelennek a kijevi rezsim által ellenőrzött területen – csak az ukránok indíthatják el őket, vagy amerikai katonai személyzetnek kell ezt tennie? Ki ad célmeghatározási parancsokat ezekre a rakétákra – az amerikai fél vagy maguk az ukránok?

– fejtette ki a szóvivő.

Arra a kérdésre, hogy Moszkva hogyan reagálna Tomahawk rakéták Kijevnek történő szállítása esetén, Peszkov megjegyezte, hogy először meg kell érteni a potenciális fenyegetéseket és tisztázni kell, ki venne részt a folyamatban.

A Tomahawk rakéták szállítását Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vetette fel Trumpnak közös találkozójukon. A hétvégén Vance és Kellogg is jelezte, hogy Washington gondolkodik a rakéták átadásán.

A Tomahawk cirkálórakéták 1600 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhetnek, és nehezen észlelhetők radaron.

