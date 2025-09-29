Sikorski: egyetlen ország van, amelyik meg tudja állítani Oroszországot

Kizárólag Kína tudja megállítani Oroszország Ukrajna ellen viselt háborúját – jelentette ki Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a Warsaw Security Forum biztonságpolitikai eseményen.

Sikorski azt mondta: nemrég találkozott Vang Jível, kínai hivatali partnerével, ezek alapján úgy látja, Kína fontosnak tartja Kelet-Európát és Lengyelországot, mint kereskedelmi útvonal. Hangsúlyozta: megkérte a kínai külügyminisztert arra is, hogy győzze meg Belaruszt arról, hogy függessze fel desatabilizáló tevékenységét a lengyel-fehérorosz határon.

Arra is kitért, hogy

úgy látja, a legnagyobb eredményt Kína tudná elérni a háború leállításában.

Személyes meggyőződésem, hogy Kína az egyetlen ország, amely képes lenne egy tűzszünetet kikényszeríteni ebben a háborúban”

– mondta Sikorski.

Hangsúlyozta: szerinte ez nem verbális úton fog menni, Oroszországra „nyomást kell gyakorolni” ahhoz, hogy eredményeket lehessen elérni.

