  • Megjelenítés
Sikorski: egyetlen ország van, amelyik meg tudja állítani Oroszországot
Globál

Sikorski: egyetlen ország van, amelyik meg tudja állítani Oroszországot

Portfolio
Kizárólag Kína tudja megállítani Oroszország Ukrajna ellen viselt háborúját – jelentette ki Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a Warsaw Security Forum biztonságpolitikai eseményen.

Sikorski azt mondta: nemrég találkozott Vang Jível, kínai hivatali partnerével, ezek alapján úgy látja, Kína fontosnak tartja Kelet-Európát és Lengyelországot, mint kereskedelmi útvonal. Hangsúlyozta: megkérte a kínai külügyminisztert arra is, hogy győzze meg Belaruszt arról, hogy függessze fel desatabilizáló tevékenységét a lengyel-fehérorosz határon.

Arra is kitért, hogy

úgy látja, a legnagyobb eredményt Kína tudná elérni a háború leállításában.

Személyes meggyőződésem, hogy Kína az egyetlen ország, amely képes lenne egy tűzszünetet kikényszeríteni ebben a háborúban”

– mondta Sikorski.

Hangsúlyozta: szerinte ez nem verbális úton fog menni, Oroszországra „nyomást kell gyakorolni” ahhoz, hogy eredményeket lehessen elérni.

Kapcsolódó cikkünk

Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
moldova
Globál
Már ma elszabadulhat a pokol, készülnek az oroszpárti erők az országban, amire Putyin szemet vetett
Pénzcentrum
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility