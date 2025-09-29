Szirszkij: sikeres az ellentámadás, zárul a katlan az oroszok körül

Szirszkij szerint az elmúlt hónap során az ukrán erők visszaszorították az orosz csapatokat, amelyek korábban 15-20 kilométert nyomultak előre a stratégiai fontosságú Dobropillia–Kramatorszk autópálya irányába, az ostrom alatt álló Pokrovszk város közelében. Augusztus vége óta az ukrán egységek több falut is visszafoglaltak a térségben.

Szirszkij közlése szerint

az ukrán erők 175 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel a jelenlegi ellentámadás során, míg további 195 négyzetkilométert tisztítottak meg a szabotázscsoportoktól.

Az orosz erők emellett jelentős veszteségeket szenvedtek a Dobropillia irányában zajló harcokban.

Az ukrán erők ukrán beszámolók szerint egyre gyakrabban indítanak ellentámadásokat. Szeptember elején Ukrajna felszabadította Zaricsne, Novoekonomicsne és Udacsne településeket.

Ugyanakkor Oroszország egész nyáron fenntartotta a támadó műveletek magas intenzitását a frontvonal mentén. Az ukrán DeepState megfigyelőcsoport szerint az orosz erők 1548 négyzetkilométernyi területet foglaltak el ebben az időszakban, ami több mint kétszerese a 2024 azonos időszakában elfoglalt 659 négyzetkilométernek.

