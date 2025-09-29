  • Megjelenítés
Titokzatos légi jármű lépett be a NATO légterébe, vizsgálódnak a hatóságok
Globál

Titokzatos légi jármű lépett be a NATO légterébe, vizsgálódnak a hatóságok

Portfolio
Drónroncsokat találtak Romániában, Tulcsa megyében, közel az ukrán határhoz – írta meg a Guardian.

A hatóságok egyelőre vizsgálódnak: nem tudni, orosz vagy ukrán drón zuhant-e a NATO-tagállam területére.

A drón roncsait a román hatóságok begyűjtötték, elemzésük most kezdődött el.

Orosz drónok rendszeresen sértik meg Románia légterét: az UAV-k és ezek roncsai gyakran zuhannak le Ukrajna területén. Oroszország általában Ukrajna Duna menti kikötőit támadja, ezen támadások során tévesztenek célt a nagy hatótávolságú légi eszközök.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

