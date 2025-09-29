Ukrán hírportálokat blokkol a magyar kormány

Válaszul Ukrajna magyar hírportálokat blokkoló intézkedésére, a magyar kormány is blokkol 12 Ukrajnában működő híroldalt – jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Facebookon.

Ukrajna 12 magyar hírportált blokkolt a napokban, arra hivatkozva, hogy orosz dezinformációt terjesztenek. Magyarország válaszlépésként 12 ukrán portál elérését blokkolta hazánkból, ezek a következők:

tsn.ua oboz.ua anons-zak.com.ua ungvar.uz.ua/ zakarpattya.net.ua/ pravda.com.ua hromadske.ua nv.ua lb.ua insiderinfo.com.ua uaonline.com.ua eurointegration.com.ua

Nem hiszem, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá. Egy szuverén országnak azonban arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra”

– indokolja a döntést a magyar vezető.

Úgy látja, az ukránok elsősorban politikai okból blokkolták a magyar hírsite-okat, melyekről Facebook-oldalán ad részletesebb tájékoztatást.

