Ukrán hírportálokat blokkol a magyar kormány
Ukrán hírportálokat blokkol a magyar kormány

Válaszul Ukrajna magyar hírportálokat blokkoló intézkedésére, a magyar kormány is blokkol 12 Ukrajnában működő híroldalt – jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Facebookon.

Ukrajna 12 magyar hírportált blokkolt a napokban, arra hivatkozva, hogy orosz dezinformációt terjesztenek. Magyarország válaszlépésként 12 ukrán portál elérését blokkolta hazánkból, ezek a következők:

  1. tsn.ua
  2. oboz.ua
  3. anons-zak.com.ua
  4. ungvar.uz.ua/
  5. zakarpattya.net.ua/
  6. pravda.com.ua
  7. hromadske.ua
  8. nv.ua
  9. lb.ua
  10. insiderinfo.com.ua
  11. uaonline.com.ua
  12. eurointegration.com.ua

Nem hiszem, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá. Egy szuverén országnak azonban arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra”

– indokolja a döntést a magyar vezető.

Úgy látja, az ukránok elsősorban politikai okból blokkolták a magyar hírsite-okat, melyekről Facebook-oldalán ad részletesebb tájékoztatást.

