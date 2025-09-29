Videón a ritkán látható pillanat: ukrán drón talál telibe egy orosz Mi–28-ast, amely tűzgömbként folytatja útját

Az ukrán drónerők parancsnoka, a „Magyar” hívójelű Robert Brovdi osztott meg egy videót, amelyben egy ukrán drón eltalál egy Mi–28-as katonai helikoptert.

Brovdi Telegram-oldalán azt írta, az akciót az ukrán drónerők 59. dandárja hajtotta végre egy FPV kamikaze drónnal.

️BREAKING: Russian Mi-28 military helicopter was shot down by FPV drone. As reported by Robert “Magyar” Brovdi, Russian helicopter was shot down by 59th Brigade of the Unmanned Systems Forces (@usf_army). pic.twitter.com/Sn4s5T9G0p https://twitter.com/usf_army?ref_src=twsrc%5Etfw — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 29, 2025

A találatról a dandár Facebook-oldalán is megosztottak egy bejegyzést. A poszt szerint a támadás Kotljarivka térségében történt, és az ukrán hírszerzéssel közös akciót hajtottak végre.

A jövőre nézve: ne okozzanak nekünk „meglepetéseket” a levegőből – sokba fog kerülni

– figyelmeztetett a bejegyzésben a drónerők 59. dandárja.

