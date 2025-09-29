  • Megjelenítés
Videón a ritkán látható pillanat: ukrán drón talál telibe egy orosz Mi–28-ast, amely tűzgömbként folytatja útját
Globál

Videón a ritkán látható pillanat: ukrán drón talál telibe egy orosz Mi–28-ast, amely tűzgömbként folytatja útját

Portfolio
Az ukrán drónerők parancsnoka, a „Magyar” hívójelű Robert Brovdi osztott meg egy videót, amelyben egy ukrán drón eltalál egy Mi–28-as katonai helikoptert.

Brovdi Telegram-oldalán azt írta, az akciót az ukrán drónerők 59. dandárja hajtotta végre egy FPV kamikaze drónnal.

A találatról a dandár Facebook-oldalán is megosztottak egy bejegyzést. A poszt szerint a támadás Kotljarivka térségében történt, és az ukrán hírszerzéssel közös akciót hajtottak végre.

A jövőre nézve: ne okozzanak nekünk „meglepetéseket” a levegőből – sokba fog kerülni

– figyelmeztetett a bejegyzésben a drónerők 59. dandárja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz drón
Globál
Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility