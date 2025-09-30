A túlélésért küzd Európa egyik legnagyobb hatalmának vezetője – Rekordot döntött, de negatív értelemben

Mindössze a brit választók 13%-a elégedett Starmer teljesítményével miniszterelnökként, míg 79% elégedetlen, ami -66 pontos nettó értékkel ér fel.
Ez a legalacsonyabb elégedettségi arány, amit az Ipsos valaha rögzített bármely brit miniszterelnök esetén 1977 óta. Starmer bőven alulmúlja az eddigi negatív rekordot, amelyet két konzervatív tudhatott magáénak megosztva: Rishi Sunak néhány hónappal a legutóbbi választások előtt (-59 pont 2024 áprilisában), illetve John Major 1994 augusztusában.
Prior to these results, Major and Sunak shared the spot for the worst with a rating of -59.Click here for the full findings: https://t.co/hbd50BmWmp pic.twitter.com/KCY606u7aw https://t.co/hbd50BmWmp— Ipsos in the UK (@Ipsos_in_the_UK) September 28, 2025
Reeves munkájával csak 13% elégedett, miközben tízből heten (69%) elégedetlenek, ami nettó -56 százalékpontos megítélést jelent. Ez az arány hasonló elődje, Kwasi Kwarteng 2022. októberi számaihoz, amit közvetlenül Liz Truss volt konzervatív miniszterelnök botrányba fulladt "mini-költségvetése" után mértek (nettó -53).
A kormányzattal való általános elégedettség ugyancsak csökkent júniushoz képest:
mindössze 12% elégedett, és 82% negatívan nyilatkozott.
Különösen lesújtó a miniszterelnökre nézve, hogy még a Munkáspárt saját támogatóinak is csupán 42%-a elégedett a kormányzattal, és kevesebb mint felük, csak 47% vélekedik pozitívan Keir Starmer teljesítményéről kormányfőként.
Starmernél jobb, de szintén negatív mutatókkal rendelkezik a felméréseket vezető Reform UK első embere, Nigel Farage, nettó -19 pontos megítéléssel (34% pozitív, 53% negatív).
Az Ipsos szerint Nigel Farage áll az élen mint a legalkalmasabbnak vélt potenciális miniszterelnök (25%),
míg Keir Starmert 19%, a konzervatívokat vezető Kemi Badenoch-ot pedig 9% preferálná. Ugyanakkor egyik pártvezető iránt sincs valódi lelkesedés a három közül: a válaszadók csaknem fele (47%) egyikőjüket sem választja.
NEW headline voting intention from Ipsos22% is the lowest we’ve recorded for Labour since June 200914% is the lowest VI share we’ve ever seen (since 1976) for the Conservatives pic.twitter.com/KOxmuyfwmo https://t.co/KOxmuyfwmo— Ipsos in the UK (@Ipsos_in_the_UK) September 28, 2025
Ami a pártok támogatottságát illeti, a Reform UK 34%-on áll, míg a Munkáspártra 22% szavazna. A konzervatívokra 14%, az Ed Davey vezette Liberális Demokratákra 12%, a magukat karakteresebb zászlóvivővel, Zack Polanskival felvértező zöldekre pedig szintén 12% ikszelne jelenleg. A zöldek és a Munkáspárt közötti különbség tehát kisebb, mint a kormánypárt és a jobboldali populista Reform UK között.
Ma minden szem ide szegül
A BBC azt írja, hogy az Andy Burnham manchesteri polgármester – most elmaradni látszó – "puccsfenyegetésének" árnyékában túlélésért küzdő Starmer arra fogja kiélezni mai beszédét, hogy Nagy-Britannia "válaszút előtt áll".
Sajátját "nehéz ösvényként" jellemzi majd, amely végül "megújuláshoz" és "tisztességhez" vezet, míg
szerinte a Reform UK csupán hanyatlásba és megosztottságba taszítaná az Egyesült Királyságot.
A beszédet a vízió hiányával vádolt Starmer stábja a kormányfő "politikai hitvallásának eddigi legvilágosabb megfogalmazásaként" írta le.
Ez egy próbatétel. Harc országunk lelkéért, amely ugyanolyan jelentős, mint Nagy-Britannia újjáépítése a háború után, és mindannyiunknak fel kell nőnünk ehhez a kihíváshoz
- szögezi majd le a népszerűtlenségi mélypontra süllyedt Starmer a várakozások szerint. A politikus célja a Joe Bidentől kölcsönzött szlogennel ("Battle for the Soul of the Nation") bizonyára az, hogy új erőre kapjon kormánya az elmúlt hetek politikai botrányai után, és közvetlenül vegye fel a kesztyűt a felfelé törő Farage-zsal szemben. Starmer egy vasárnapi interjúban azt mondta, a Reform UK egyik bevándorláspolitikai javaslata "rasszista" és "erkölcstelen".
A Munkáspárt problémái túlmutatnak a személyi változásokon – a párt mind balról, mind jobbról veszít szavazókat, miközben a közvélemény továbbra is borúlátó a gazdaság, a bevándorlás és a közszolgáltatások helyzete kapcsán. [...] A közelgő, kulcsfontosságú költségvetési bejelentés előtt Rachel Reeves személyes megítélése Kwasi Kwartengével vethető össze a hírhedt 2022. októberi költségvetés után, ami jól mutatja, milyen fontos lenne a kormány számára, hogy elkezdje enyhíteni a lakosság gazdasággal és közszolgáltatásokkal kapcsolatos aggodalmait
- foglalta össze az Ipsos vezető elemzője, Gideon Skinner, rámutatva az új költségvetés novemberi bejelentésének fontosságára.
A Starmer-kabinet megpróbáltatásairól itt írtunk bővebben Donald Trump nagy-britanniai látogatása előtt.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Adam Vaughan
Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: magas rangú orosz parancsnok volt az áldozat
Mélyen Oroszország területén hajtották végre az akciót.
Tudod-e, hol van a világ második legnagyobb LEGO-gyára?
Naná, hogy Nyíregyházán!
Rossz hír érkezett Németországból
Emelkednek az árak.
Történelmi iparágát is beáldozná az európai ország, hogy dűlőre jusson Trumppal
Nagyon szeretné csökkenteni a rekordmagas vámokat.
Ez aztán a meglepő fogás: török halász emelte ki Ukrajna Magura V5-ös csúcsfegyverét
Erre valószínűleg nem számított.
Mi folyik itt?! Több mint 1700 százalékot szárnyalt ez a részvény!
De van egy csavar a történetben.
Jelentős céláremelés jött a befektetők egyik kedvenc részvényére
Folytatódhat az emelkedés.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?