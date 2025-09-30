A túlélésért küzd Európa egyik legnagyobb hatalmának vezetője – Rekordot döntött, de negatív értelemben

Mindössze a brit választók 13%-a elégedett Starmer teljesítményével miniszterelnökként, míg 79% elégedetlen, ami -66 pontos nettó értékkel ér fel. Ez a legalacsonyabb elégedettségi arány, amit az Ipsos valaha rögzített bármely brit miniszterelnök esetén 1977 óta. Starmer bőven alulmúlja az eddigi negatív rekordot, amelyet két konzervatív tudhatott magáénak megosztva: Rishi Sunak néhány hónappal a legutóbbi választások előtt (-59 pont 2024 áprilisában), illetve John Major 1994 augusztusában. Prior to these results, Major and Sunak shared the spot for the worst with a rating of -59.Click here for the full findings: https://t.co/hbd50BmWmp pic.twitter.com/KCY606u7aw https://t.co/hbd50BmWmp — Ipsos in the UK (@Ipsos_in_the_UK) September 28, 2025 Reeves munkájával csak 13% elégedett, miközben tízből heten (69%) elégedetlenek, ami nettó -56 százalékpontos megítélést jelent. Ez az arány hasonló elődje, Kwasi Kwarteng 2022. októberi számaihoz, amit közvetlenül Liz Truss volt konzervatív miniszterelnök botrányba fulladt "mini-költségvetése" után mértek (nettó -53). A kormányzattal való általános elégedettség ugyancsak csökkent júniushoz képest: mindössze 12% elégedett, és 82% negatívan nyilatkozott. Különösen lesújtó a miniszterelnökre nézve, hogy még a Munkáspárt saját támogatóinak is csupán 42%-a elégedett a kormányzattal, és kevesebb mint felük, csak 47% vélekedik pozitívan Keir Starmer teljesítményéről kormányfőként.

Starmernél jobb, de szintén negatív mutatókkal rendelkezik a felméréseket vezető Reform UK első embere, Nigel Farage, nettó -19 pontos megítéléssel (34% pozitív, 53% negatív).

Az Ipsos szerint Nigel Farage áll az élen mint a legalkalmasabbnak vélt potenciális miniszterelnök (25%),

míg Keir Starmert 19%, a konzervatívokat vezető Kemi Badenoch-ot pedig 9% preferálná. Ugyanakkor egyik pártvezető iránt sincs valódi lelkesedés a három közül: a válaszadók csaknem fele (47%) egyikőjüket sem választja.

NEW headline voting intention from Ipsos22% is the lowest we’ve recorded for Labour since June 200914% is the lowest VI share we’ve ever seen (since 1976) for the Conservatives pic.twitter.com/KOxmuyfwmo https://t.co/KOxmuyfwmo — Ipsos in the UK (@Ipsos_in_the_UK) September 28, 2025

Ami a pártok támogatottságát illeti, a Reform UK 34%-on áll, míg a Munkáspártra 22% szavazna. A konzervatívokra 14%, az Ed Davey vezette Liberális Demokratákra 12%, a magukat karakteresebb zászlóvivővel, Zack Polanskival felvértező zöldekre pedig szintén 12% ikszelne jelenleg. A zöldek és a Munkáspárt közötti különbség tehát kisebb, mint a kormánypárt és a jobboldali populista Reform UK között.

Ma minden szem ide szegül

A BBC azt írja, hogy az Andy Burnham manchesteri polgármester – most elmaradni látszó – "puccsfenyegetésének" árnyékában túlélésért küzdő Starmer arra fogja kiélezni mai beszédét, hogy Nagy-Britannia "válaszút előtt áll".

Sajátját "nehéz ösvényként" jellemzi majd, amely végül "megújuláshoz" és "tisztességhez" vezet, míg

szerinte a Reform UK csupán hanyatlásba és megosztottságba taszítaná az Egyesült Királyságot.

A beszédet a vízió hiányával vádolt Starmer stábja a kormányfő "politikai hitvallásának eddigi legvilágosabb megfogalmazásaként" írta le.

Ez egy próbatétel. Harc országunk lelkéért, amely ugyanolyan jelentős, mint Nagy-Britannia újjáépítése a háború után, és mindannyiunknak fel kell nőnünk ehhez a kihíváshoz

- szögezi majd le a népszerűtlenségi mélypontra süllyedt Starmer a várakozások szerint. A politikus célja a Joe Bidentől kölcsönzött szlogennel ("Battle for the Soul of the Nation") bizonyára az, hogy új erőre kapjon kormánya az elmúlt hetek politikai botrányai után, és közvetlenül vegye fel a kesztyűt a felfelé törő Farage-zsal szemben. Starmer egy vasárnapi interjúban azt mondta, a Reform UK egyik bevándorláspolitikai javaslata "rasszista" és "erkölcstelen".

A Munkáspárt problémái túlmutatnak a személyi változásokon – a párt mind balról, mind jobbról veszít szavazókat, miközben a közvélemény továbbra is borúlátó a gazdaság, a bevándorlás és a közszolgáltatások helyzete kapcsán. [...] A közelgő, kulcsfontosságú költségvetési bejelentés előtt Rachel Reeves személyes megítélése Kwasi Kwartengével vethető össze a hírhedt 2022. októberi költségvetés után, ami jól mutatja, milyen fontos lenne a kormány számára, hogy elkezdje enyhíteni a lakosság gazdasággal és közszolgáltatásokkal kapcsolatos aggodalmait

- foglalta össze az Ipsos vezető elemzője, Gideon Skinner, rámutatva az új költségvetés novemberi bejelentésének fontosságára.

A Starmer-kabinet megpróbáltatásairól itt írtunk bővebben Donald Trump nagy-britanniai látogatása előtt.

