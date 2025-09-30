Amerikai elemzőház: Putyin sorozása nem a háború miatt indul, de van a történetben egy csavar

Az eddigiektől eltérő módon Oroszország áttér az egész éves behívó rendszerre, hogy elkerülje a jövőbeni behívási késedelmeket, miután Vlagyimir Putyin elnök elindította a féléves 2025 őszi behívó ciklust. Vlagyimir Putyin egy nappal korábban írt alá azt az elnöki rendeletet, amely mintegy 135 ezer orosz állampolgár besorozását teszi lehetővé a következő három hónapban mintegy 12 hónapos szolgálatra. A lépés nem különleges, az ukrajnai háború kirobbanása óta az elnök félévente írt alá ilyen törvényt, a bejelentett létszám sem emelkedik ki az eddigiek közül.

Vlagyimir Cimljanszkij altengernagy, az Orosz Fegyveres Kar Fő Szervezeti és Mobilizációs Igazgatóságának helyettes vezetője korábban már egyértelművé tette, hogy mindez nincs összefüggésben az orosz-ukrán háborúval. A harcok közben a jelentések szerint az oroszok jelentős emberveszteségeket könyvelhetnek el, ennek folyamatos pótlása pedig kihívások elé állítják Moszkvát. A mostani sorozásban behívott katonák kizárólag Oroszországban fognak szolgálatot teljesíteni, és nem fognak a háborúval kapcsolatos feladatokat végrehajtani. A bejelentés különlegessége, hogy

Moszkva a megszállt ukrán területeket is orosz területként tartja számon, ezért sokan mehetnek közvetlenül a frontvonalak közelébe is.

Cimljanszkij szerint október 15-én kezdik meg a sorkötelesek gyülekezési pontokra küldését, és hogy a sorkatonák egyharmada speciális kiképzésben részesül a kiképző egységekben és a katonai bázisokon. Azok, akik részt vesznek az egyéves képzésen, azok a jövőben tartalékossá válnak, és Oroszország a jövőben bármikor behívhatja őket. Az ISW szerint viszont a védelmi minisztérium igyekszik megtéveszteni a besorozottakat, hogy a frontszolgálatra szóló szerződést írjanak alá.

Az amerikai elemzőház szerint Moszkva célja elsősorban az, hogy a bürokratikus szűk keresztmetszeteket csökkentse. Ez magában foglalja a besorozási adminisztratív folyamatok egész éves kiterjesztését. Oroszországban a törvény tiltja, hogy a sorkatonákat aktív frontszolgálatra küldjék, bár korábban az orosz határvonalat is ők védték, például Kurszknál, amikor az ukránok betörtek az országba. Ekkor a sorkatonáknak is harcolniuk kellett, ez komoly elégedetlenséget okozott az oroszok körében.

