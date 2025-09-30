  • Megjelenítés
Beismerték: szép csendben önti a fegyvereket az ukrán frontra Donald Trump
Portfolio
Eddig hat európai ország vásárolt összesen több mint 2 milliárd dollár értékben amerikai fegyvereket Ukrajnának, az első fegyvercsomag már meg is érkezett az országba – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A kijevi vezető elmondása szerint eddig 578 millió dollárnyi amerikai fegyvert vásárolt nekik Hollandia, majd három ország dobott össze nekik újabb 495 millió dollárt, ezután 500 millió dollárért Németország, majd szintén ennyiért Kanada vásárolt nekik fegyvereket az Egyesült Államoktól.

Elmondása szerint az első fegyvercsomag már meg is érkezett: a transzfert szeptemberben kezdték.

Donald Trump amerikai elnök a nyáron jelentette be, hogy hajlandó ismét fegyvereket küldeni Ukrajnának, ha ezeket nem az USA, hanem más NATO-tagállamok fizetik ki. A program Előnyben Részesített Ukrán Szükségletek Listája (PURL) névre hallgat.

Zelenszkij azt mondta: a program nagyon jól működik, már konkrét tárgyalások vannak egy ötödik és hatodik fegyvercsomag kihelyezéséről, illetve előzetesen egyeztetnek ezeken kívül még négy újabb fegyvercsomagról.

Eddig az USA főleg lőszert: Patriot-rakétákat és HIMARS-rakétákat küldött Ukrajnának – mondta el az elnök.

