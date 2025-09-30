  • Megjelenítés
Dollármilliók állnak Donald Trump házához: újabb cégóriás rázott kezet az elnökkel
Globál

Dollármilliók állnak Donald Trump házához: újabb cégóriás rázott kezet az elnökkel

Portfolio
A YouTube 24,5 millió dollárt fizet Donald Trumpnak egy per rendezése érdekében, amelyet az amerikai elnök azért indított a videómegosztó oldal ellen, mert felfüggesztették a fiókját a Capitolium 2021. január 6-i ostroma után - írja az AP.

A több mint négy éve húzódó ügy lezárásaként a YouTube-ot tulajdonló Google 22 millió dollárt utal a Trust for the National Mall nevű nonprofit alapítványnak – legalább részben a Trump által építettett fehér házi bálterem megvalósulását támogatva –, míg 2,5 millió dollár a per további érintettjeihez kerül, köztük Naomi Wolf íróhoz és az American Conservative Union nevű politikai szervezethez.

A Google anyavállalata, az Alphabet a harmadik nagy techcég, amely egyezséget köt Trumppal a 2021-ben zárult első elnöki ciklusa után.

A Meta korábban 25 milliót, míg az X, korábbi nevén Twitter pedig 10 millió dollárt fizetett hasonló ügyekben – noha jogi szakértők többnyire arról beszéltek, hogy a cégeknek áll a zászló a perekben.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump 15 millió dollárral rövidítette meg az egyik legnagyobb tévécsatornát

Donald Trump nekiment az egyik legnagyobb amerikai tévének, betiltással fenyegetőzik

Magasabb fokozatba kapcsolt a háború: nem hajt fejet a közmédia Donald Trump előtt

Az AP összesítése szerint az ABC és a CBS televíziós csatornák is összesen 31 millió dollárt fizettek Trumpnak egy-egy rágalmazási per elkerülése végett az elmúlt évben. Az elnök azóta a New York Times és a Wall Street Journal ellen is bírósági keresetet adott be, valamint Trump kérésére a Kongresszus megvágta az NPR és a PBS közszolgálati adók finanszírozását.

Kapcsolódó cikkünk

15 milliárd dollárt követel Donald Trump: az egyik legnagyobb amerikai lap húzhatja a rövidebbet?

Rágalmazás címén beperelte Donald Trump a Wall Street Journalt

A bírósági dokumentumok szerint a mostani megállapodás nem vonja magával a Google jogi felelősségvállalását. A Google megerősítette az egyezséget, de további kommentárt nem fűzött hozzá. Trump YouTube-fiókját egyébként már 2023-ban visszaállították.

Az egyezség szinte meg sem kottyan az Alphabetnek, hiszen a vállalat piaci értéke közel 3 ezermilliárd dollár, ami

Trump Fehér Házba való visszatérése óta mintegy 600 milliárd dollárral növekedett.

A megállapodás hírét egy héttel azelőtt közölték, hogy október 6-én összeült volna a bíróság Kaliforniában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility