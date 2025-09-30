Dollármilliók állnak Donald Trump házához: újabb cégóriás rázott kezet az elnökkel

A több mint négy éve húzódó ügy lezárásaként a YouTube-ot tulajdonló Google 22 millió dollárt utal a Trust for the National Mall nevű nonprofit alapítványnak – legalább részben a Trump által építettett fehér házi bálterem megvalósulását támogatva –, míg 2,5 millió dollár a per további érintettjeihez kerül, köztük Naomi Wolf íróhoz és az American Conservative Union nevű politikai szervezethez.

A Google anyavállalata, az Alphabet a harmadik nagy techcég, amely egyezséget köt Trumppal a 2021-ben zárult első elnöki ciklusa után.

A Meta korábban 25 milliót, míg az X, korábbi nevén Twitter pedig 10 millió dollárt fizetett hasonló ügyekben – noha jogi szakértők többnyire arról beszéltek, hogy a cégeknek áll a zászló a perekben.

Az AP összesítése szerint az ABC és a CBS televíziós csatornák is összesen 31 millió dollárt fizettek Trumpnak egy-egy rágalmazási per elkerülése végett az elmúlt évben. Az elnök azóta a New York Times és a Wall Street Journal ellen is bírósági keresetet adott be, valamint Trump kérésére a Kongresszus megvágta az NPR és a PBS közszolgálati adók finanszírozását.

A bírósági dokumentumok szerint a mostani megállapodás nem vonja magával a Google jogi felelősségvállalását. A Google megerősítette az egyezséget, de további kommentárt nem fűzött hozzá. Trump YouTube-fiókját egyébként már 2023-ban visszaállították.

Az egyezség szinte meg sem kottyan az Alphabetnek, hiszen a vállalat piaci értéke közel 3 ezermilliárd dollár, ami

Trump Fehér Házba való visszatérése óta mintegy 600 milliárd dollárral növekedett.

A megállapodás hírét egy héttel azelőtt közölték, hogy október 6-én összeült volna a bíróság Kaliforniában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images