Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

Portfolio
Oroszországban most már bármilyen katonai létesítményre képes csapást mérni Ukrajna – jelentette ki Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter egy nyilvános fórumon. Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja a Fox News-nak adott vasárnapi interjújában azt mondta, az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának, hogy bizonyos esetekben mélységi csapásokat mérjen Oroszország területén – írja a Kyiv Independent. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő reagált azokra az amerikai állításokra, melyek szerint Ukrajna Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat kaphat – írják ukrán lapok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Orosz drónjelentés

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz erők az éjszaka folyamán mintegy 81 ukrán drónt semmisítettek meg. A beszámoló szerint 26 drónt Voronyezs megye, 25-öt a Belgorodi megye, 12-t a Rosztovi megye, 11-et a Kurszki megye és 7-et a Volgográdi megye felett lőttek le.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott nyilatkozata szerint Donald Trump amerikai elnök béketerve a Gázai övezetben más konfliktusokra is hatással lehet, beleértve az orosz-ukrán válságot is - írta meg a TASzSz.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

