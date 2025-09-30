Elárulta Magyarország szomszédja: Ukrajnával közösen kezdenének dróngyártásba

A román külügyminiszter a Reuters-nek adott interjújában elmondta, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások már a közelmúltbeli légtérsértések előtt megkezdődtek, amelyekért a régió Oroszországot teszi felelőssé.
Úgy gondoljuk, stratégiai fontosságú, hogy a keleti szárny jobban védett legyen, különösen a légvédelem területén. Ezért olyan partnerségeket hozunk létre, például Ukrajnával, amelyek célja védelmi drónok gyártása a jövőre nézve
- nyilatkozta Toiu az ENSZ Közgyűlésének éves találkozóján.
"Bízunk abban, hogy gyorsan valósággá tudjuk tenni ezt a tervet" - tette hozzá a külügyminiszter. A bejelentés időzítése egybeesik azzal, hogy Ukrajna lazított fegyverexport-korlátozásain, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésén is népszerűsítette országa fegyvereit.
Az elmúlt hetekben Európában tapasztalt sorozatos légtérsértések hatására az Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa nemrég arról beszélt, szükséges lenne egy drónelhárító rendszer (ú.n. "drónfal") létrehozása a kelet-európai régió védelmére.
Toiu azt is bejelentette, hogy
Románia jóváhagyta az amerikai csapatok megnövelt jelenlétét az ország területén,
bár a pontos létszámot nem közölte.
Románia már most is számos amerikai katonát fogad, és több mint 2,5 milliárd eurót tervez befektetni a Mihail Kogalniceanu légibázis fejlesztésébe a következő években, hogy a létesítmény akár 10 ezer román és szövetséges katona elhelyezésére is alkalmas legyen.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Közel 50 év működés után ma véglegesen leállítanak egy atomreaktort Belgiumban
Ez már a negyedik az országban.
Országos sztrájk lép életbe: minden induló járatot törölnek egy nyugat európai repülőtéren
Egy napig tart a leállás.
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: változékony napok állnak előttünk
Anticiklon alakítja a régió időjárását.
Trump szerint ma valószínűleg leáll az amerikai kormányzat, keményen megfenyegette a demokratákat
Visszafordíthatatlan lépésekről beszélt az elnök.
A Pfizer megegyezett Donald Trumppal, jön az árcsökkentés
Ugrik az árfolyam.
Lemondott a Spotify vezérigazgatója
Nagyot esett az árfolyam.
Rekordösszeget tervez elkölteni Oroszország a titkosszolgálatok működtetésére
Jelentősen nő a hírszerzésre fordított kiadás.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?