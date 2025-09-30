  • Megjelenítés
Elárulta Magyarország szomszédja: Ukrajnával közösen kezdenének dróngyártásba
Elárulta Magyarország szomszédja: Ukrajnával közösen kezdenének dróngyártásba

Románia védelmi célú drónok gyártását tervezi a jövőben, Ukrajnával közösen - jelentette be Oana Toiu román külügyminiszter. Az eszközöket belföldi, valamint az Európai Unió és a NATO szövetségesei általi használatra készítenék.

A román külügyminiszter a Reuters-nek adott interjújában elmondta, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások már a közelmúltbeli légtérsértések előtt megkezdődtek, amelyekért a régió Oroszországot teszi felelőssé.

Úgy gondoljuk, stratégiai fontosságú, hogy a keleti szárny jobban védett legyen, különösen a légvédelem területén. Ezért olyan partnerségeket hozunk létre, például Ukrajnával, amelyek célja védelmi drónok gyártása a jövőre nézve

- nyilatkozta Toiu az ENSZ Közgyűlésének éves találkozóján.

"Bízunk abban, hogy gyorsan valósággá tudjuk tenni ezt a tervet" - tette hozzá a külügyminiszter. A bejelentés időzítése egybeesik azzal, hogy Ukrajna lazított fegyverexport-korlátozásain, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésén is népszerűsítette országa fegyvereit.

Az elmúlt hetekben Európában tapasztalt sorozatos légtérsértések hatására az Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa nemrég arról beszélt, szükséges lenne egy drónelhárító rendszer (ú.n. "drónfal") létrehozása a kelet-európai régió védelmére.

Toiu azt is bejelentette, hogy

Románia jóváhagyta az amerikai csapatok megnövelt jelenlétét az ország területén,

bár a pontos létszámot nem közölte.

Románia már most is számos amerikai katonát fogad, és több mint 2,5 milliárd eurót tervez befektetni a Mihail Kogalniceanu légibázis fejlesztésébe a következő években, hogy a létesítmény akár 10 ezer román és szövetséges katona elhelyezésére is alkalmas legyen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

