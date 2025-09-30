  • Megjelenítés
Ellenségével egyezkedett Amerika: ez volt a cél, ami felülírta a robbanékony feszültséget
MTI
Portfolio
Visszatoloncolt hazájába mintegy száz iráni állampolgárt az Egyesült Államok, a csoportot szállító repülőgép kedden landol Iránban - jelentette a New York Times című amerikai napilap iráni és amerikai hivatalos forrásokra hivatkozva.

A deportálást több hónapos tárgyalás előzte meg. Egy amerikai charterjárat hétfőn szállt fel Louisiana államból, fedélzetén a száz iránival. A gép Katar érintésével fog Iránba érkezni - értesült a lap.

Az érintettek személyazonosságáról nem tudni részleteket, ahogy arról sem, hogy milyen célból akartak bevándorolni az Egyesült Államokba.

A New York Times szerint egyesek önként vállalták a kitoloncolást, miután hónapokig bevándorlási központokban tartották fogva őket, míg mások így is maradtak volna Amerikában. Iráni tisztviselők szerint vagy elutasították az érintettek menedékkérelmeit vagy még nem hallgatta meg a bíróság őket.

Az iráni bevándorlók hazaszállításának megszervezésében részt vett az iráni külügyminisztérium, és maga az akció ritka együttműködésről tanúskodik Teherán és Washington között. Az érintetteket állítólag biztosították afelől, hogy biztonságban visszatérhetnek, ugyanakkor a Times kiemeli:

ez lehet a Trump-adminisztráció eddigi egyik legkeményebb kitoloncolási intézkedése,

hiszen súlyos emberi jogi visszaélések közé kerülhetnek vissza az érintettek. Az Egyesült Államok évtizedeken keresztül nyújtott menedéket a menekülő irániaknak, a helyi hatóságok ugyanis többek közt üldözik az ellenzékieket, újságírókat és ügyvédeket, nőjogi aktivistákat, illetve a vallási kisebbségek, valamint az LMBT-közösség tagjait is.

