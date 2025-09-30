  • Megjelenítés
Európa legerősebb hatalmának vezetője szerint „Európa már nem áll békében Oroszországgal”
Európa legerősebb hatalmának vezetője szerint „Európa már nem áll békében Oroszországgal”

A Kyiv Independent számolt be Friedrich Merz német kancellár szavairól, aki egy düsseldorfi eseményen beszélt az Európa és Oroszország közötti kapcsolatokról.

Hadd fogalmazzam meg egy első pillantásra talán kissé megdöbbentő mondatban... nem állunk háborúban, de már békében sem vagyunk

– jelentette ki a német politikus.

Hozzátette, hogy szerinte Oroszország „háborút vív a demokráciánk és a szabadságunk ellen”, illetve a moszkvai döntéshozók legfontosabb célja, hogy aláássa Európa egységét. Merz kijelentései egy feszült időszakban jöttek, mivel az utóbbi időszakban több incidens is történt, amely nézeteltérésekhez vezetett, így a lengyelországi drónok, az észtországi vadászgépek vagy a moldovai választási beavatkozás gyanúja. Néhány nappal korábban a német hatóságok is ismeretlen drónokat észleltek az északi Schleswig-Holstein tartományban, ez nem egyedülálló, hasonló észlelésekről számoltak be Dániában, Litvániában és Finnországban is.

Merz szerint a befagyasztott orosz vagyont kellene Ukrajnának adni, hogy abból biztosítható legyen évekre az ország védelmi képessége.

Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

