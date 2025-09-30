Európa legerősebb hatalmának vezetője szerint „Európa már nem áll békében Oroszországgal”

Hadd fogalmazzam meg egy első pillantásra talán kissé megdöbbentő mondatban... nem állunk háborúban, de már békében sem vagyunk

– jelentette ki a német politikus.

Hozzátette, hogy szerinte Oroszország „háborút vív a demokráciánk és a szabadságunk ellen”, illetve a moszkvai döntéshozók legfontosabb célja, hogy aláássa Európa egységét. Merz kijelentései egy feszült időszakban jöttek, mivel az utóbbi időszakban több incidens is történt, amely nézeteltérésekhez vezetett, így a lengyelországi drónok, az észtországi vadászgépek vagy a moldovai választási beavatkozás gyanúja. Néhány nappal korábban a német hatóságok is ismeretlen drónokat észleltek az északi Schleswig-Holstein tartományban, ez nem egyedülálló, hasonló észlelésekről számoltak be Dániában, Litvániában és Finnországban is.

Merz szerint a befagyasztott orosz vagyont kellene Ukrajnának adni, hogy abból biztosítható legyen évekre az ország védelmi képessége.

Címlapkép forrása: EU