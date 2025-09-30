Ez aztán a meglepő fogás: török halász emelte ki Ukrajna Magura V5-ös csúcsfegyverét

A közösségi médiában terjedt el egy felvétel, amely szerint egy török halász meglepő fogásáról számolt be.

Törökország északkeleti részén Çarşıbaşı városánál egy halász igencsak érdekes tárgyra lett figyelmes a partok közelében. A felszínen hánykolódó járművet a hajója után kötötte, majd a kikötőbe vontatta, ahol a szárazföldre téve alaposabban is szemügyre tudták venni a pilóta nélküli járművet. Nem akármilyen fogásról számolhatott be:

egy ukrán fejlesztésű Magura V5-ös pilóta nélküli tengeri drónt talált.

️Turkish fishermen found an unmanned sea drone off Trabzon’s Çarşıbaşı coast.Coast Guard towed it to Yoroz Port; suspected to be Ukrainian Magura V5 kamikaze USV. pic.twitter.com/0TN5p8A4DR https://t.co/0TN5p8A4DR — War Intel (@warintel4u) September 30, 2025

A jármű Kijev egyik csúcsfegyverének számít, korábban rengeteg kárt okoztak ezekkel az orosz Fekete-tengeri Flottának, amelyet a moszkvai katonai döntéshozók inkább távolabb helyeztek el a frontvonaltól. Ez a lépés sem hozta meg teljesen a várt eredményt, mivel ezeknek a drónoknak több száz kilométeres hatótávolsága van, ezért kifejezetten távolról is meg tudják támadni az ellenséges eszközöket. Az nem ismert, hogy a felszínen sodródó Magurával pontosan mi történt.

Arról egyelőre nem tudni semmit, hogy az ukrán drón sorsa mi lesz a jövőben, vélhetően égnek a vonalak Kijev és Ankara között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio