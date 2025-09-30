  • Megjelenítés
Háborognak az amerikai tábornokok: súlyos hibát követ el Trump?
Globál

Háborognak az amerikai tábornokok: súlyos hibát követ el Trump?

Portfolio
Több amerikai katonai vezető aggodalmának adott hangot Pete Hegseth védelmi miniszter (címlapképünkön) hamarosan megjelenő stratégiájával kapcsolatban, miközben a Trump-adminisztráció a korábbiaktól jócskán eltérő prioritásokat fogalmaz meg a Pentagon számára - tudta meg a Washington Post.

Több magas rangú amerikai katonatiszt, köztük Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke is komoly fenntartásokat fogalmazott meg a Trump-adminisztráció készülő védelmi stratégiájával kapcsolatban. Caine-t Donald Trump jelölte a posztra idén, miután menesztette Joe Biden által kinevezett elődjét.

Kapcsolódó cikkünk

Eldőlt: új vezetőt kapott a világ legerősebb hadereje

A mostani nézeteltérés a Pentagon politikai és egyenruhás vezetése között akkor került a felszínre, amikor Pete Hegseth védelmi (illetve új, de másodlagosan használt nevén hadügyi) miniszter

szokatlan csúcstalálkozóra hívta össze mára a katonaság krémjét a virginiai Quanticóba, ahol Trump is jelen lesz.

A gyűlés költségvetési és biztonsági aggályokat egyaránt felvetett. Hegseth várhatóan a katonai normákról és a "harcos ethoszról" fog beszélni, de a nem politikai vezetők újabb tömeges elbocsátásoktól és a parancsnoki struktúra drasztikus átszervezésétől tartanak.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyon furcsa dolog történik Amerikában: hirtelen összehívtak több száz tábornokot, senki nem tud semmit

Kiderült: tízezres nagyságrendű leépítési hullám rázhatja meg a Pentagont

Az úgynevezett nemzeti védelmi stratégiáról folyó vita – amely a Pentagon elsődleges útmutatója az erőforrások és a haderő menedzseléséhez – a legutóbbi kihívás a katonai elöljárók számára, akiknek végre kell hajtani a Trump-adminisztráció "rendhagyó" célkitűzéseit.

Hegseth már korábban az Egyesült Államok területére jelentett közvetlen fenyegetésekre helyezte a hangsúlyt, szűkítette a Kínával való versengés fókuszát, csökkentette a haderő európai és afrikai szerepvállalását, valamint az illegális bevándorlás és kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet és a belföldi rendfenntartást is kiemelt feladatként kezeli. (Trump a hétvégén az oregoni Portlandben is a nemzeti gárda bevetését szorgalmazta).   

A szerkesztési folyamatot ismerő források növekvő frusztrációról számoltak be a tervvel kapcsolatban, amelyet rövidlátónak és potenciálisan irrelevánsnak tartanak, tekintettel az elnök személyes és olykor önmagával is ellentmondásba ütköző külpolitikai látásmódjára - fogalmaz a Washington Post cikke.

A készülő stratégia kritikusai szerint a dokumentum túlzottan a belföldre összpontosít. Bár jelentős részben foglalkozik Kínával, főként Tajvan esetleges kínai megtámadására fókuszál, és nem az Egyesült Államokkal szembeni globális versenyfutásra.

A stratégiát a Pentagon politikai kinevezettjei állítják össze, köztük olyanok, akik korábban kritizálták az Egyesült Államok hosszú távú európai és közel-keleti elkötelezettségeit. A tervezetet ismertették a katonai vezetőkkel, akik közül többen kérdőre vonták, hogy mivel járnának ezek a prioritások egy globális válságokra reagálni hivatott haderőre nézve.

Caine tábornok az elmúlt hetekben megosztotta aggályait a Pentagon vezetésével is.

Nagyon őszinte visszajelzést adott Hegseth-nek

- nyilatkozta egy forrás, megjegyezve, hogy Elbridge Colby, a Pentagon szakpolitikáért felelős vezetője szintén ott ült a megbeszélésen. Egy másik szerint Caine azt szerette volna, ha a dokumentum továbbra is Kína elrettentésére, illetve ha szükséges, az ázsiai nagyhatalom legyőzésére összpontosítson.

Nem tudom, hogy Hegseth egyáltalán felfogja-e a nemzeti védelmi stratégia jelentőségét, ezért próbálkozott Caine ennyire keményen szerintem

- tette hozzá az első forrás.

A dokumentum hangvétele a Post forrásai szerint emellett sokkal inkább pártpolitikai természetű, mint korábban,

és azt állítja, hogy a Biden-adminisztráció okozta Amerika katonai erejének a gyengülését.

Kapcsolódó cikkünk

Beismerték: szép csendben önti a fegyvereket az ukrán frontra Donald Trump

Padlóra küld egy országot Trump legújabb vámjaival

Váratlan fordulat a Fehér Házban - Izrael bocsánatot kért a bombázás miatt

Háborús szükségállapot: Donald Trump bármelyik pillanatban katonai támadást indíthat?

Mérgesedik a viszony Budapest és Kijev közt: az ukránok súlyos dologgal vádolják Magyarországot

Ellenségével egyezkedett Amerika: ez volt a cél, ami felülírta a robbanékony feszültséget

Mi az a Tomahawk és miért retteg tőle egész Oroszország?

Dollármilliók állnak Donald Trump házához: újabb cégóriás rázott kezet az elnökkel

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility