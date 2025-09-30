Háborognak az amerikai tábornokok: súlyos hibát követ el Trump?

Több magas rangú amerikai katonatiszt, köztük Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke is komoly fenntartásokat fogalmazott meg a Trump-adminisztráció készülő védelmi stratégiájával kapcsolatban. Caine-t Donald Trump jelölte a posztra idén, miután menesztette Joe Biden által kinevezett elődjét.

A mostani nézeteltérés a Pentagon politikai és egyenruhás vezetése között akkor került a felszínre, amikor Pete Hegseth védelmi (illetve új, de másodlagosan használt nevén hadügyi) miniszter

szokatlan csúcstalálkozóra hívta össze mára a katonaság krémjét a virginiai Quanticóba, ahol Trump is jelen lesz.

A gyűlés költségvetési és biztonsági aggályokat egyaránt felvetett. Hegseth várhatóan a katonai normákról és a "harcos ethoszról" fog beszélni, de a nem politikai vezetők újabb tömeges elbocsátásoktól és a parancsnoki struktúra drasztikus átszervezésétől tartanak.

Az úgynevezett nemzeti védelmi stratégiáról folyó vita – amely a Pentagon elsődleges útmutatója az erőforrások és a haderő menedzseléséhez – a legutóbbi kihívás a katonai elöljárók számára, akiknek végre kell hajtani a Trump-adminisztráció "rendhagyó" célkitűzéseit.

Hegseth már korábban az Egyesült Államok területére jelentett közvetlen fenyegetésekre helyezte a hangsúlyt, szűkítette a Kínával való versengés fókuszát, csökkentette a haderő európai és afrikai szerepvállalását, valamint az illegális bevándorlás és kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet és a belföldi rendfenntartást is kiemelt feladatként kezeli. (Trump a hétvégén az oregoni Portlandben is a nemzeti gárda bevetését szorgalmazta).

A szerkesztési folyamatot ismerő források növekvő frusztrációról számoltak be a tervvel kapcsolatban, amelyet rövidlátónak és potenciálisan irrelevánsnak tartanak, tekintettel az elnök személyes és olykor önmagával is ellentmondásba ütköző külpolitikai látásmódjára - fogalmaz a Washington Post cikke.

A készülő stratégia kritikusai szerint a dokumentum túlzottan a belföldre összpontosít. Bár jelentős részben foglalkozik Kínával, főként Tajvan esetleges kínai megtámadására fókuszál, és nem az Egyesült Államokkal szembeni globális versenyfutásra.

A stratégiát a Pentagon politikai kinevezettjei állítják össze, köztük olyanok, akik korábban kritizálták az Egyesült Államok hosszú távú európai és közel-keleti elkötelezettségeit. A tervezetet ismertették a katonai vezetőkkel, akik közül többen kérdőre vonták, hogy mivel járnának ezek a prioritások egy globális válságokra reagálni hivatott haderőre nézve.

Caine tábornok az elmúlt hetekben megosztotta aggályait a Pentagon vezetésével is.

Nagyon őszinte visszajelzést adott Hegseth-nek

- nyilatkozta egy forrás, megjegyezve, hogy Elbridge Colby, a Pentagon szakpolitikáért felelős vezetője szintén ott ült a megbeszélésen. Egy másik szerint Caine azt szerette volna, ha a dokumentum továbbra is Kína elrettentésére, illetve ha szükséges, az ázsiai nagyhatalom legyőzésére összpontosítson.

Nem tudom, hogy Hegseth egyáltalán felfogja-e a nemzeti védelmi stratégia jelentőségét, ezért próbálkozott Caine ennyire keményen szerintem

- tette hozzá az első forrás.

A dokumentum hangvétele a Post forrásai szerint emellett sokkal inkább pártpolitikai természetű, mint korábban,

és azt állítja, hogy a Biden-adminisztráció okozta Amerika katonai erejének a gyengülését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images