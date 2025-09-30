Háborús szükségállapot: Donald Trump bármelyik pillanatban katonai támadást indíthat?

Nicolás Maduro venezuelai elnök rendeletben helyezte kilátásba szükségállapot kihirdetését és biztosított magának további biztonságpolitikai jogköröket arra az esetre, ha az Egyesült Államok hadereje megtámadná országát - jelentette be hétfőn Delcy Rodríguez alelnök. Az intézkedés egyértelműen jelzi a két ország közötti feszültség fokozódását, miután Maduro azzal vádolta a Trump-adminisztrációt, hogy puccsot tervez ellene - számol be a Reuters.

A dokumentum különleges felhatalmazást ad az államfőnek, hogy "azonnal átvegye a katonai ellenőrzést az infrastruktúra, a közszolgáltatások, az olaj- és gázipar, valamint más iparágak fölött" - ismertette az alelnök az MTI szerint.

Delcy Rodríguez szerint a szükségállapot kihirdetésének célja az ország területi integritásának, szuverenitásának, függetlenségének és létfontosságú stratégiai érdekeinek védelme. Jelezte továbbá, hogy a dokumentum azonnal hatályba lép, ha

az Egyesült Államok fegyveres erői agressziót mernek elkövetni Venezuela ellen.

A Reuters alapján a jogkörök 90 napig érvényesek, ami a latin-amerikai ország alkotmánya szerint ugyanennyi idővel meghosszabbítható.

Miután az Egyesült Államok 50 millió dolláros vérdíjat tűzött ki a venezuelai elnök fejére,

Trump augusztus közepén vezényelt hadihajókat a Karib-térségbe,

amit a régión keresztül zajló illegális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemmel indokolt. Maduro válaszul a polgári lakosság mozgósítását jelentette be, és ismételten tagadta a vádakat, hogy ő vagy országa érintett lenne. Ehelyett "imperialista tervet" emlegetett, melynek célja – állítása szerint – az ő megbuktatása és a venezuelai természeti erőforrások megszerzése. Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolajkészleteivel.

Az elmúlt hetekben több olyan hajó, illetve azok legénysége is amerikai támadás áldozatává vált, amelyekről a Trump-adminisztráció azt állította, hogy kábítószert szállítottak Venezuelából. Szakértők és amerikai politikusok egyaránt megkérdőjelezték a katonai csapások jogszerűségét, melyek következtében több mint egytucatnyian haltak meg.

Mint kiderült, a nyilvánosság előtti konfrontáció ellenére Maduro a háttérben a megbékélést kereste Trumppal, és levelet küldött amerikai kollégájának, amelyben közvetlen tárgyalásokat javasolt. A Fehér Ház ezt azonban visszautasította.

Az NBC News pénteki értesülései szerint – amire most rendeletben reagálhatott Maduro –

amerikai katonai tisztviselők terveket dolgoznak ki olyan Venezuelán belüli csapások végrehajtására, amelyek az állítólagos kábítószer-kereskedelmet céloznák.

Amit az amerikai kormány, amit Marco Rubio háborús uszító tesz Venezuela ellen, az fenyegetés

- vélekedett Delcy Rodríguez venezuelai alelnök hétfőn diplomaták előtt, utalva az amerikai külügyminiszterre.

A Fehér Ház korábban közölte,

az amerikai elnök kész minden szükséges eszközt bevetni,

hogy véget vessen a halálos kábítószerek Venezuelából az Egyesült Államokba tartó illegális kereskedelmének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images