Háborús szükségállapot: Donald Trump bármelyik pillanatban katonai támadást indíthat?

A dokumentum különleges felhatalmazást ad az államfőnek, hogy "azonnal átvegye a katonai ellenőrzést az infrastruktúra, a közszolgáltatások, az olaj- és gázipar, valamint más iparágak fölött" - ismertette az alelnök az MTI szerint.
Delcy Rodríguez szerint a szükségállapot kihirdetésének célja az ország területi integritásának, szuverenitásának, függetlenségének és létfontosságú stratégiai érdekeinek védelme. Jelezte továbbá, hogy a dokumentum azonnal hatályba lép, ha
az Egyesült Államok fegyveres erői agressziót mernek elkövetni Venezuela ellen.
A Reuters alapján a jogkörök 90 napig érvényesek, ami a latin-amerikai ország alkotmánya szerint ugyanennyi idővel meghosszabbítható.
Miután az Egyesült Államok 50 millió dolláros vérdíjat tűzött ki a venezuelai elnök fejére,
Trump augusztus közepén vezényelt hadihajókat a Karib-térségbe,
amit a régión keresztül zajló illegális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemmel indokolt. Maduro válaszul a polgári lakosság mozgósítását jelentette be, és ismételten tagadta a vádakat, hogy ő vagy országa érintett lenne. Ehelyett "imperialista tervet" emlegetett, melynek célja – állítása szerint – az ő megbuktatása és a venezuelai természeti erőforrások megszerzése. Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolajkészleteivel.
Az elmúlt hetekben több olyan hajó, illetve azok legénysége is amerikai támadás áldozatává vált, amelyekről a Trump-adminisztráció azt állította, hogy kábítószert szállítottak Venezuelából. Szakértők és amerikai politikusok egyaránt megkérdőjelezték a katonai csapások jogszerűségét, melyek következtében több mint egytucatnyian haltak meg.
Mint kiderült, a nyilvánosság előtti konfrontáció ellenére Maduro a háttérben a megbékélést kereste Trumppal, és levelet küldött amerikai kollégájának, amelyben közvetlen tárgyalásokat javasolt. A Fehér Ház ezt azonban visszautasította.
Az NBC News pénteki értesülései szerint – amire most rendeletben reagálhatott Maduro –
amerikai katonai tisztviselők terveket dolgoznak ki olyan Venezuelán belüli csapások végrehajtására, amelyek az állítólagos kábítószer-kereskedelmet céloznák.
Amit az amerikai kormány, amit Marco Rubio háborús uszító tesz Venezuela ellen, az fenyegetés
- vélekedett Delcy Rodríguez venezuelai alelnök hétfőn diplomaták előtt, utalva az amerikai külügyminiszterre.
A Fehér Ház korábban közölte,
az amerikai elnök kész minden szükséges eszközt bevetni,
hogy véget vessen a halálos kábítószerek Venezuelából az Egyesült Államokba tartó illegális kereskedelmének.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Háborús szükségállapot: Donald Trump bármelyik pillanatban katonai támadást indíthat?
A rendelet célja a területi szuverenitás védelme.
