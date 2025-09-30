Kezdődik az egész elölről? - Furcsa videók láttak napvilágot Szíriából

A Szíria északkeleti harmadát ellenőrzése alatt tartó, dőntően kurdok vezette SDF nemrég tett közzé videókat, melyeken elméletileg az látható, amint a szír kormány úttorlaszokat állít fel az északi Aleppó városában.
Local Source: HTS terrorists cut off roads to the Sheikh Maqsoud and Ashrafieh neighborhoods in Aleppo city pic.twitter.com/bwhQBzckN0 https://t.co/bwhQBzckN0— Rojava Network (@RojavaNetwork) September 30, 2025
A kurdok közleménye szerint a barikádok éppen Aszrafijeh és Makszud kerületekben lettek felhúzva, azokban a városrészekben, ahol a lakosság többsége kurd származású.
In Aleppo, the Syrian Government is heavily reinforcing their positions surrounding the Kurdish held neighbourhoods Sheikh Maqsoud and Ashrafiyeh. Every entrance is being closed off and barriers are being built alongside other military infrastructure such as trenches and… pic.twitter.com/epyJwTeMjo https://t.co/epyJwTeMjo— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) September 30, 2025
Bár Damaszkusz részéről mindezidáig nem érkezett hivatalos közlemény, ahogyan összecsapásokról sem láttak napvilágot eddig felvételek, az eredeti forrásnak számító Rojava Network a régiós viszonyokhoz mérten megbízható információkat szokott közzétenni, így arra nagyon jó esély van, hogy tényleg készülődik valami Aleppóban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
