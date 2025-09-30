  • Megjelenítés
Kezdődik az egész elölről? - Furcsa videók láttak napvilágot Szíriából
Kezdődik az egész elölről? - Furcsa videók láttak napvilágot Szíriából

Nem telt el fél év azóta, hogy a szír kormányerőket adó Hajat Tahrir al-Sham fegyveresei harcokba kezdtek az ország déli részén élő drúz milíciákkal, most újabb aggodalomra okot adó felvételek kezdtek el terjedni az interneten, ezúttal északról.

A Szíria északkeleti harmadát ellenőrzése alatt tartó, dőntően kurdok vezette SDF nemrég tett közzé videókat, melyeken elméletileg az látható, amint a szír kormány úttorlaszokat állít fel az északi Aleppó városában.

A kurdok közleménye szerint a barikádok éppen Aszrafijeh és Makszud kerületekben lettek felhúzva, azokban a városrészekben, ahol a lakosság többsége kurd származású.

Bár Damaszkusz részéről mindezidáig nem érkezett hivatalos közlemény, ahogyan összecsapásokról sem láttak napvilágot eddig felvételek, az eredeti forrásnak számító Rojava Network a régiós viszonyokhoz mérten megbízható információkat szokott közzétenni, így arra nagyon jó esély van, hogy tényleg készülődik valami Aleppóban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

