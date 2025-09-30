Különleges ajándékkal akart kedveskedni Trump jobbkeze – De talán sejthette volna, hogy el fogják pusztítani

Kash Patel júliusi látogatása során legalább három magas rangú tisztviselőnek nyújtotta át az eszközöket. Az FBI-igazgató a hatóság első önálló új-zélandi irodájának a megnyitására érkezett Wellingtonba.

Az ország törvényei szerint azonban a pisztolyok szigorúan szabályozott fegyverek, birtoklásukhoz a sztenderd fegyvertartási engedélyen túl külön engedély szükséges. A rendőrség nem közölte, hogy a Patellel találkozó tisztviselők rendelkeztek-e ilyen engedéllyel, de az ajándékokat nem tarthatták volna meg anélkül.

Új-Zélandon a működésképtelen fegyvereket is szolgálatra késznek tekintik, ha módosítások árán újra használhatóvá tehetők. Miután az érintettek tanácsot kértek az illetékes szabályozó hatóságtól,

megállapították, hogy a pisztolyok potenciálisan még működőképessé tehetők, ezért megsemmisítették őket

- közölte Richard Chambers új-zélandi rendőrfőkapitány.

Az ajándékokat július 31-én kapta Chambers, valamint Andrew Hampton, az új-zélandi hírszerzési szolgálat (NZSIS) főigazgatója és Andrew Clark, a rádióelektronikai hírszerzési ügynökség (GCSB) főigazgatója. Az ügynökségek szóvivője az ajándékot "emlékérme-tartó állványként" írta le, amely "a dizájn részeként" tartalmazta a 3D-nyomtatott, működésképtelen fegyvert.

Új-Zéland 2019-ben, a christchurchi támadások után szigorította a fegyvertartási törvényeket, amikor egy ausztrál férfi 51 muszlim hívőt lőtt le több mecsetben.

Az AP-nek nyilatkozó James Davidson volt FBI-ügynök, aki korábban bírálta Patel kinevezését, úgy vélekedett, a pisztolyok ajándékozása "őszinte gesztusnak" tűnt Patel részéről, azok megsemmisítése pedig "túlreagálás volt az NZSIS részéről, hiszen egyszerűen működésképtelenné tehették volna a replikákat."

Patel látogatása akkoriban nagy hullámokat vert Új-Zélandon, mivel a wellingtoni FBI-iroda megnyitását nem jelentették be előre. Akkori közleményében azt írta az FBI, hogy a lépés egy szintre hozza Új-Zélandot az angolszász "Five Eyes" hírszerzési együttműködés többi országával, azaz az Egyesült Államok mellett Ausztráliával, Kanadával és az Egyesült Királysággal.

Patel azzal is kisebb diplomáciai perpatvart váltott ki, hogy újságíróknak azt sugallta, az új FBI-iroda célja Kína befolyásának ellensúlyozása a Csendes-óceán déli részén. A kijelentést az új-zélandi hivatalos szervek készségesen visszautasították, de Peking határozottan elítélte.

