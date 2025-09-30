  • Megjelenítés
Különleges ajándékkal akart kedveskedni Trump jobbkeze – De talán sejthette volna, hogy el fogják pusztítani
Globál

Különleges ajándékkal akart kedveskedni Trump jobbkeze – De talán sejthette volna, hogy el fogják pusztítani

Portfolio
Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda, az FBI igazgatója olyan ajándékokkal szolgált Új-Zéland rendészeti és hírszerzési vezetőinek, amelyek a helyi törvények értelmében illegálisak, ezért meg kellett őket semmisíteni - írja az AP. Az országba látogató Kash Patel 3D-nyomtatott, működésképtelen pisztolyokat vitt ajándékba.

Kash Patel júliusi látogatása során legalább három magas rangú tisztviselőnek nyújtotta át az eszközöket. Az FBI-igazgató a hatóság első önálló új-zélandi irodájának a megnyitására érkezett Wellingtonba.

Az ország törvényei szerint azonban a pisztolyok szigorúan szabályozott fegyverek, birtoklásukhoz a sztenderd fegyvertartási engedélyen túl külön engedély szükséges. A rendőrség nem közölte, hogy a Patellel találkozó tisztviselők rendelkeztek-e ilyen engedéllyel, de az ajándékokat nem tarthatták volna meg anélkül.

Új-Zélandon a működésképtelen fegyvereket is szolgálatra késznek tekintik, ha módosítások árán újra használhatóvá tehetők. Miután az érintettek tanácsot kértek az illetékes szabályozó hatóságtól,

megállapították, hogy a pisztolyok potenciálisan még működőképessé tehetők, ezért megsemmisítették őket

- közölte Richard Chambers új-zélandi rendőrfőkapitány.

Az ajándékokat július 31-én kapta Chambers, valamint Andrew Hampton, az új-zélandi hírszerzési szolgálat (NZSIS) főigazgatója és Andrew Clark, a rádióelektronikai hírszerzési ügynökség (GCSB) főigazgatója. Az ügynökségek szóvivője az ajándékot "emlékérme-tartó állványként" írta le, amely "a dizájn részeként" tartalmazta a 3D-nyomtatott, működésképtelen fegyvert.

Új-Zéland 2019-ben, a christchurchi támadások után szigorította a fegyvertartási törvényeket, amikor egy ausztrál férfi 51 muszlim hívőt lőtt le több mecsetben.

Az AP-nek nyilatkozó James Davidson volt FBI-ügynök, aki korábban bírálta Patel kinevezését, úgy vélekedett, a pisztolyok ajándékozása "őszinte gesztusnak" tűnt Patel részéről, azok megsemmisítése pedig "túlreagálás volt az NZSIS részéről, hiszen egyszerűen működésképtelenné tehették volna a replikákat."

Patel látogatása akkoriban nagy hullámokat vert Új-Zélandon, mivel a wellingtoni FBI-iroda megnyitását nem jelentették be előre. Akkori közleményében azt írta az FBI, hogy a lépés egy szintre hozza Új-Zélandot az angolszász "Five Eyes" hírszerzési együttműködés többi országával, azaz az Egyesült Államok mellett Ausztráliával, Kanadával és az Egyesült Királysággal.

Patel azzal is kisebb diplomáciai perpatvart váltott ki, hogy újságíróknak azt sugallta, az új FBI-iroda célja Kína befolyásának ellensúlyozása a Csendes-óceán déli részén. A kijelentést az új-zélandi hivatalos szervek készségesen visszautasították, de Peking határozottan elítélte.

Kapcsolódó cikkünk

50 ezer dollár kenőpénz egy táskában – Súlyos váddal nyomoztak Trump jobbkeze után

A Kirk-gyilkosság volt az utolsó csepp a pohárban? Kulcsfontosságú emberét rúghatja ki Donald Trump

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Egész Oroszország veszélyben lehet, Kijev forradalmasította a kulcsfontosságú fegyvereket – Ukrajnai háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility