  • Megjelenítés
Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: magas rangú orosz parancsnok volt az áldozat
Globál

Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: magas rangú orosz parancsnok volt az áldozat

Portfolio
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint egy magas rangú orosz nemzeti gárdista tisztet és két szolgálati társát likvidálták egy ukrán hírszerzési művelet során Oroszország Észak-Kaukázusi régiójában még szeptember 27-én - tudósított a Kyiv Independent.

A HUR szeptember 30-i közleménye szerint az alezredest, segédjét és sofőrjét az oroszországi Sztavropoli területen található Tambukan falu közelében érte a támadás, miközben egy kiképzőbázisra tartottak.

Az ukrán hírszerzés nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen látható, ahogy az orosz tisztet távolról megfigyelik, majd egy robbanás éri a mozgó járművét.

A likvidált tiszt az orosz Nemzeti Gárda Avangard egységének parancsnoka volt, akinek feladata a közrend fenntartása, valamint a „terrorizmus” és az „illegális fegyveres csoportok” elleni küzdelem volt.

A HUR közlése szerint a műveletet a „Kaukázusi Felszabadítási Mozgalom” nevű csoport támogatásával hajtották végre, de további részleteket nem közöltek. Tambukan Oroszország délnyugati részén található, mintegy 80 kilométerre a grúz határtól és körülbelül 650 kilométerre az ukrajnai frontvonalaktól.

Kapcsolódó cikkünk

Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Egész Oroszország veszélyben lehet, Kijev forradalmasította a kulcsfontosságú fegyvereket – Ukrajnai háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility