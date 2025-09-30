Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: magas rangú orosz parancsnok volt az áldozat

A HUR szeptember 30-i közleménye szerint az alezredest, segédjét és sofőrjét az oroszországi Sztavropoli területen található Tambukan falu közelében érte a támadás, miközben egy kiképzőbázisra tartottak.

Az ukrán hírszerzés nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen látható, ahogy az orosz tisztet távolról megfigyelik, majd egy robbanás éri a mozgó járművét.

A likvidált tiszt az orosz Nemzeti Gárda Avangard egységének parancsnoka volt, akinek feladata a közrend fenntartása, valamint a „terrorizmus” és az „illegális fegyveres csoportok” elleni küzdelem volt.

HUR, with the support of local resistance, blows up a car carrying a Russian lieutenant colonel 660 km deep into the Russian rear. https://t.co/b6iVRVdrX0 pic.twitter.com/LYUT1ymhi3 https://t.co/b6iVRVdrX0 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 30, 2025

A HUR közlése szerint a műveletet a „Kaukázusi Felszabadítási Mozgalom” nevű csoport támogatásával hajtották végre, de további részleteket nem közöltek. Tambukan Oroszország délnyugati részén található, mintegy 80 kilométerre a grúz határtól és körülbelül 650 kilométerre az ukrajnai frontvonalaktól.

