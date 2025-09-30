  • Megjelenítés
Legendás orosz fegyverek semmisültek meg: oda két méregdrága termobárikus TOSZ-1A
Globál

Legendás orosz fegyverek semmisültek meg: oda két méregdrága termobárikus TOSZ-1A

Portfolio
A Kyiv Post beszámolója szerint az ukrán haderő két orosz „nehéz lángszórót” is megsemmisített szeptember 29-én.

Az orosz haderő elveszett két TOSZ-1A rakéta-sorozatvető (orosz szakzsargon szerint „nehéz lángszóró”) két példánya is megsemmisült az a frontvonal közelében. A 429. Különálló Achilles Drónezred közölte, hogy az eset a Harkiv régióban történt még ez nappal korábban. A közösségi médiában olyan felvételeket töltöttek fel, amelyeken FPV-drónok láthatóak, amint belecsapódnak egymás után a termobárikus orosz fegyverbe. A megosztott információk szerint ezeket az oroszok Kupjanszk város ostrománál vetették be. A felvételek az egyik fegyvert álló helyzetben érte a csapás, míg a másikat menet közben támadták meg.

A termobárikus, vagy aeroszol fegyverek lényege az, hogy a célpontra ledobott, vagy kilőtt bomba, vagy rakéta először gyúlékony anyagokat juttat a levegőbe, majd egy másodlagos töltet ezeket lobbantja lángra. A robbanás lökéshulláma, majd az elégett oxigén okozta nyomáscsökkenés ellen csak légmentesen zárt bunkerek nyújthatnak védelmet. Az ukránok szerint jelenleg a TOSZ „nehéz lángszórók” különböző típusait

Moszkva jelenleg a lakott területek elleni célpontok ellen használja, mivel képesek ezzel egész városrészeket lerombolni.

A beszámoló kiemeli, hogy az oroszok visszatérően „legendásnak” címkézik a TOSZ-1A-t, amely mintegy 200 kilogrammot nyomó rakétából álló sorozatlövéseket lő ki egy 200 x 200 méteres területen. Ezeknek az ára konfigurációtól függően 6,5 illetve 15 millió dollár között változhat. A legnagyobb gyengeségét az jelenti, hogy a páncélzata nem elég erős, ezért kitett a páncéltörő rakéták támadásainak, valamint a lőszer típusa miatt a robbanása a közelében állókra is komoly veszélyt jelent.

Kapcsolódó cikkünk

Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség tüzel a frontvonal közelében
Globál
Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility