Legendás orosz fegyverek semmisültek meg: oda két méregdrága termobárikus TOSZ-1A

Az orosz haderő elveszett két TOSZ-1A rakéta-sorozatvető (orosz szakzsargon szerint „nehéz lángszóró”) két példánya is megsemmisült az a frontvonal közelében. A 429. Különálló Achilles Drónezred közölte, hogy az eset a Harkiv régióban történt még ez nappal korábban. A közösségi médiában olyan felvételeket töltöttek fel, amelyeken FPV-drónok láthatóak, amint belecsapódnak egymás után a termobárikus orosz fegyverbe. A megosztott információk szerint ezeket az oroszok Kupjanszk város ostrománál vetették be. A felvételek az egyik fegyvert álló helyzetben érte a csapás, míg a másikat menet közben támadták meg.

A termobárikus, vagy aeroszol fegyverek lényege az, hogy a célpontra ledobott, vagy kilőtt bomba, vagy rakéta először gyúlékony anyagokat juttat a levegőbe, majd egy másodlagos töltet ezeket lobbantja lángra. A robbanás lökéshulláma, majd az elégett oxigén okozta nyomáscsökkenés ellen csak légmentesen zárt bunkerek nyújthatnak védelmet. Az ukránok szerint jelenleg a TOSZ „nehéz lángszórók” különböző típusait

Moszkva jelenleg a lakott területek elleni célpontok ellen használja, mivel képesek ezzel egész városrészeket lerombolni.

A beszámoló kiemeli, hogy az oroszok visszatérően „legendásnak” címkézik a TOSZ-1A-t, amely mintegy 200 kilogrammot nyomó rakétából álló sorozatlövéseket lő ki egy 200 x 200 méteres területen. Ezeknek az ára konfigurációtól függően 6,5 illetve 15 millió dollár között változhat. A legnagyobb gyengeségét az jelenti, hogy a páncélzata nem elég erős, ezért kitett a páncéltörő rakéták támadásainak, valamint a lőszer típusa miatt a robbanása a közelében állókra is komoly veszélyt jelent.

