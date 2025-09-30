  • Megjelenítés
Meglepő területen készül háborúra az Egyesült Államok: fontos kísérletet tervez a szövetségesével
Franciaország és az Egyesült Államok második közös műholdmanőverezési műveletét tervezi végrehajtani a világűrben. A világűr egyre inkább a Kína katonai jelenléte egyre erősödik az űrben.

A tervezett francia-amerikai művelet a Pentagon harmadik ismert, szövetségessel végrehajtott űrművelete lesz, miután tavaly év végén Franciaországgal, idén szeptember elején pedig az Egyesült Királysággal hajtott végre közös manővereket – nyilatkozta a Reutersnek Douglas Schiess altábornagy, az amerikai Űrerő (Space Force) egyik parancsnoka.

A világűr egyre gyakrabban tárgyalt katonai területté válik. A Föld körüli pályán keringő műholdak kulcsfontosságúak a kommunikációhoz, rakéták észleléséhez és a katonai hírszerzéshez. Az űreszközök megsemmisétésének lehetőségét már Kína, Oroszország és az USA is demonstrálta a korábbiakban, ami fokozza az aggodalmakat egy esetleges konfliktus esetén.

Jelenleg is tervezünk egy műveletet Franciaországgal

– mondta Schiess, hozzátéve, hogy a jövőben más nemzetekkel is folytathatnak hasonló műveleteket.

A francia Űrparancsnokság nem kívánt nyilatkozni a tervekről, de az első közös műveletről elmondta, hogy az erősíti az együttműködést és demonstrálja a "stratégiai szolidaritást". Vincent Chusseau vezérőrnagy, a francia egység parancsnoka sikeresnek minősítette a korábbi műveletet.

Az első közös, geostacionárius pályán végzett gyakorlat során

egy amerikai és egy francia katonai műhold közelített egymáshoz egy "stratégiai versenytárs" űreszköze közelében

– árulta el áprilisban Stephen Whiting, az amerikai Űrparancsnokság vezetője.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

