Megszólalt Zelenszkij: vészhelyzet van, kritikus a helyzet Ukrajna legnagyobb atomerőművében
Volodimir Zelenszkij ma este közzétett videójában arról beszélt, kritikussá vált a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben, miután az orosz tüzérségi támadások már hét napja akadályozzák a külső áramellátás helyreállítását a létesítményben. Az ukrán elnük szerint nemrég az egyik vészhelyzeti dízelgenerátor is leállt.

Az ukrán elnök keddi esti videóüzenetében jelentette be, hogy

az oroszok által megszállt zaporizzsjai atomerőműben kritikussá vált a helyzet.

Volodimir Zelenszkij közölte, hogy az egyik vészhelyzeti áramellátást biztosító dízelgenerátor már nem működik, hét nappal azután, hogy megszakadtak a létesítmény külső áramellátási vonalai.

Ez már a hetedik nap. Korábban soha nem volt ilyen vészhelyzet a zaporizzsjai erőműben. A helyzet kritikus. Az orosz tüzérségi támadások elvágták az erőművet az elektromos hálózattól

- mondta az ukrán elnök. Zelenszkij azt hozzátette, arról érkeztek információk nem sokkal korábban, hogy egyik, áramot biztosító dízel generátor leállt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

