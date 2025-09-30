Nagy svunggal ment Trump beszédet tartani a tábornokainak: "aki nem tetszik, azt azonnal kirúgom!"

Donald Trump kedden a virginiai Quanticóba tartott, ahová Pete Hegseth védelmi miniszter egy rengeteg találgatást kiváltó, példa nélküli találkozóra hívta össze a hadsereg valamennyi elöljáróját szerte a világból. Az amerikai elnök indulás előtt nyilatkozott a sajtó képviselőinek.
Találkozni fogok tábornokokkal, admirálisokkal és vezetőkkel, és ha valaki nem tetszik, azonnal ki fogom rúgni ott helyben
- jelentette ki az elnök.
Trump: https://t.co/YYXx8ea0wv— Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2025
Miközben Trump úton volt, Hegseth egy zsúfolásig telt előadóteremben beszélt a tengerészgyalogsági bázison összegyűlt több száz magas rangú katonatiszt előtt. A védelmi miniszter a tárcánál tapasztalható "leépülést" ostorozta.
Mi lettünk a woke minisztérium. De ez többé nem így lesz
- mondta Hegseth a USA Today beszámolója szerint. A miniszter Trumpra hajazva hozzátette:
Ha az, amit ma mondok, elszorítja a szívedet, akkor tégy becsületesen, és mondj le.
Hegseth tíz új irányelvet jelentett be, többek között új fizikai felkészültségi követelményeket, a harcoló alakulatoknál a "legszigorúbb férfi sztenderd" elvárását, valamint a katonák kötelezését arra, hogy borotválkozzanak meg, és vágassák le a hajukat.
Teljesen elfogadhatatlan kövér tábornokokat és admirálisokat látni a Pentagon folyosóin
- kifogásolta a tárcavezető.
Habár a tábornokoknak és admirálisoknak nem kell részt venniük a fizikai felmérésen, a közös haderő minden tagjának évente kétszer kell alkalmassági vizsgát tennie, valamint meg kell felelnie a testmagasságra és -súlyra vonatkozó előírásoknak.
Hegseth mindössze egyhetes határidővel kötelezte az összes dandártábornoki vagy annál magasabb rangú parancsnokot, hogy jelenjen meg ma a virginiai bázison.
A találkozó megszervezése biztonsági problémákat és költségvetési aggályokat is felvetett, hisz szakértők szerint több millió dollárra rúghatott.
Ilyen még soha nem történt, mert a világ minden tájáról jöttek. Ez egy kis kiadás ugyan, de mégiscsak kiadás
- ismerte el Trump.
A demokrata törvényhozók pazarlásnak és feleslegesnek nevezték, hogy elvonták a feladataiktól az ország legfelsőbb katonai vezetőit egy "lelkesítő gyűlés" kedvéért.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver
