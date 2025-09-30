Nagy svunggal ment Trump beszédet tartani a tábornokainak: "aki nem tetszik, azt azonnal kirúgom!"

Donald Trump arról beszélt egy amerikai katonai vezetőkkel tartott rendezvény előtt, hogy azonnal el fogja bocsátani az amerikai hadsereg azon tábornokait, akik nem nyerik el a tetszését - írja a Reuters.

Donald Trump kedden a virginiai Quanticóba tartott, ahová Pete Hegseth védelmi miniszter egy rengeteg találgatást kiváltó, példa nélküli találkozóra hívta össze a hadsereg valamennyi elöljáróját szerte a világból. Az amerikai elnök indulás előtt nyilatkozott a sajtó képviselőinek.

Találkozni fogok tábornokokkal, admirálisokkal és vezetőkkel, és ha valaki nem tetszik, azonnal ki fogom rúgni ott helyben

- jelentette ki az elnök.

Miközben Trump úton volt, Hegseth egy zsúfolásig telt előadóteremben beszélt a tengerészgyalogsági bázison összegyűlt több száz magas rangú katonatiszt előtt. A védelmi miniszter a tárcánál tapasztalható "leépülést" ostorozta.

Mi lettünk a woke minisztérium. De ez többé nem így lesz

- mondta Hegseth a USA Today beszámolója szerint. A miniszter Trumpra hajazva hozzátette:

Ha az, amit ma mondok, elszorítja a szívedet, akkor tégy becsületesen, és mondj le.

Hegseth tíz új irányelvet jelentett be, többek között új fizikai felkészültségi követelményeket, a harcoló alakulatoknál a "legszigorúbb férfi sztenderd" elvárását, valamint a katonák kötelezését arra, hogy borotválkozzanak meg, és vágassák le a hajukat.

Teljesen elfogadhatatlan kövér tábornokokat és admirálisokat látni a Pentagon folyosóin

- kifogásolta a tárcavezető.

Habár a tábornokoknak és admirálisoknak nem kell részt venniük a fizikai felmérésen, a közös haderő minden tagjának évente kétszer kell alkalmassági vizsgát tennie, valamint meg kell felelnie a testmagasságra és -súlyra vonatkozó előírásoknak.

Hegseth mindössze egyhetes határidővel kötelezte az összes dandártábornoki vagy annál magasabb rangú parancsnokot, hogy jelenjen meg ma a virginiai bázison.

A találkozó megszervezése biztonsági problémákat és költségvetési aggályokat is felvetett, hisz szakértők szerint több millió dollárra rúghatott.

Ilyen még soha nem történt, mert a világ minden tájáról jöttek. Ez egy kis kiadás ugyan, de mégiscsak kiadás

- ismerte el Trump.

A demokrata törvényhozók pazarlásnak és feleslegesnek nevezték, hogy elvonták a feladataiktól az ország legfelsőbb katonai vezetőit egy "lelkesítő gyűlés" kedvéért.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver