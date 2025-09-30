Országos sztrájk lép életbe: minden induló járatot törölnek egy nyugat európai repülőtéren

Október 14-én minden, a brüsszeli repülőtérről induló utasszállító járatot törölnek az országos sztrájk miatt - közölte kedden a légikikötő vezetése.

A tájékoztatás szerint a munkabeszüntetés a repülőtér működésére különösen nagy hatással lesz, mivel a biztonsági szolgáltató G4S cég számos alkalmazottja is csatlakozik a sztrájkoz, ezért

valamennyi induló járatot törölnek, és egyes érkező gépeket is érinthet az akció.

Az utasokat a légitársaságok közvetlenül értesítik a törlésekről és a lehetséges alternatívákról.

A szakszervezetek hónapok óta tiltakoznak a belga kormány megszorító intézkedései ellen.

A repülőtér közleménye szerint ez lesz a hatodik olyan országos megmozdulás, amely jelentős fennakadást okoz a forgalmában.

A sztrájk hátterében az áll, hogy Bart De Wever szövetségi miniszterelnök júliusban bejelentette az "évszázad legnagyobb" szociális és gazdasági reformját, amely többek között a nyugdíjrendszer és a munkanélküli ellátások szigorítását foglalja magában. A szakszervezetek szerint a kormány ezzel "szétzilálta a szociális biztonságot és a jövő kilátásait".

De Wever kedden - február óta először - ismét tárgyalt a szakszervezetekkel és a munkaadói érdekképviseletekkel a szociális kérdésekről és a költségvetésről. A szakszervezetek üdvözölték a konzultációt, ugyanakkor rendszeresebb párbeszédet sürgettek, különösen a nyugdíj- és munkanélküliek ellátásával összefüggő reformok kapcsán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images