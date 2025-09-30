Pusztító földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket: legalább öt halálos áldozatot követelt a katasztrófa

A kedden késő este bekövetkezett földrengés epicentruma Cebu szigetének északi részén, Bogo város közelében volt.
Mind az öt halálos áldozatot San Remigio településen regisztrálták, ahol négy holttestet egy sportközpontból emeltek ki, míg egy gyermeket törmelék zúzott halálra
- közölte a helyi rendőrség.
A strong offshore earthquake with a preliminary magnitude of 6.9 shook the central Philippines late Tuesday, sending panicked people dashing out into streets, damaging a stone church and prompting a local tsunami warning. pic.twitter.com/GKHcECPheR https://t.co/GKHcECPheR— The Associated Press (@AP) September 30, 2025
Wilson Ramos tartományi mentési tisztviselő szerint a földrengés épületeket és utakat rongált meg, és mentési műveleteket indítottak a sziget északi részén. "Lehetnek emberek a összeomlott épületek alatt" - nyilatkozta, hozzátéve, hogy a mentést nehezíti a sötétség és az utórengések.
Az amerikai földtani szolgálat (USGS) az első rengést követően négy, 5,0-s vagy annál nagyobb erősségű utórengést regisztrált a térségben. A helyi szeizmológiai hivatal "kisebb tengerszint-változásra" figyelmeztetett, és arra kérte Leyte, Cebu és Biliran szigeteinek lakosait, hogy maradjanak távol a tengerparttól.
A szemtanúk beszámolói szerint a rengés rendkívül erős volt.
A Cebu tartományi kormány jelentése szerint Bantayanban egy kereskedelmi épület és egy iskola, míg Bogóban egy gyorsétterem szenvedett súlyos károkat. Több falusi út is megrongálódott. A földrengés miatt áramkimaradások keletkeztek Cebu szigetén és a környező központi szigeteken.
Pamela Baricuatro, Cebu tartomány kormányzója hivatalos Facebook-oldalán nyugalomra intette a lakosokat, és arra kérte őket, hogy húzódjanak nyílt területekre, maradjanak távol a falaktól és épületektől, amelyek összedőlhetnek, valamint legyenek éberek az utórengések miatt.
A Fülöp-szigetek a csendes-óceáni tűzgyűrűn helyezkedik el, amely intenzív szeizmikus aktivitású területnek számít, és ahol a földrengések szinte napi rendszerességgel fordulnak elő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Közel 50 év működés után ma véglegesen leállítanak egy atomreaktort Belgiumban
Ez már a negyedik az országban.
Országos sztrájk lép életbe: minden induló járatot törölnek egy nyugat európai repülőtéren
Egy napig tart a leállás.
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: változékony napok állnak előttünk
Anticiklon alakítja a régió időjárását.
Trump szerint ma valószínűleg leáll az amerikai kormányzat, keményen megfenyegette a demokratákat
Visszafordíthatatlan lépésekről beszélt az elnök.
A Pfizer megegyezett Donald Trumppal, jön az árcsökkentés
Ugrik az árfolyam.
Lemondott a Spotify vezérigazgatója
Nagyot esett az árfolyam.
Rekordösszeget tervez elkölteni Oroszország a titkosszolgálatok működtetésére
Jelentősen nő a hírszerzésre fordított kiadás.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.