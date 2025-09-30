Pusztító földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket: legalább öt halálos áldozatot követelt a katasztrófa

A kedden késő este bekövetkezett földrengés epicentruma Cebu szigetének északi részén, Bogo város közelében volt.

Mind az öt halálos áldozatot San Remigio településen regisztrálták, ahol négy holttestet egy sportközpontból emeltek ki, míg egy gyermeket törmelék zúzott halálra

- közölte a helyi rendőrség.

A strong offshore earthquake with a preliminary magnitude of 6.9 shook the central Philippines late Tuesday, sending panicked people dashing out into streets, damaging a stone church and prompting a local tsunami warning. pic.twitter.com/GKHcECPheR https://t.co/GKHcECPheR — The Associated Press (@AP) September 30, 2025

Wilson Ramos tartományi mentési tisztviselő szerint a földrengés épületeket és utakat rongált meg, és mentési műveleteket indítottak a sziget északi részén. "Lehetnek emberek a összeomlott épületek alatt" - nyilatkozta, hozzátéve, hogy a mentést nehezíti a sötétség és az utórengések.

Az amerikai földtani szolgálat (USGS) az első rengést követően négy, 5,0-s vagy annál nagyobb erősségű utórengést regisztrált a térségben. A helyi szeizmológiai hivatal "kisebb tengerszint-változásra" figyelmeztetett, és arra kérte Leyte, Cebu és Biliran szigeteinek lakosait, hogy maradjanak távol a tengerparttól.

A szemtanúk beszámolói szerint a rengés rendkívül erős volt.

A Cebu tartományi kormány jelentése szerint Bantayanban egy kereskedelmi épület és egy iskola, míg Bogóban egy gyorsétterem szenvedett súlyos károkat. Több falusi út is megrongálódott. A földrengés miatt áramkimaradások keletkeztek Cebu szigetén és a környező központi szigeteken.

Pamela Baricuatro, Cebu tartomány kormányzója hivatalos Facebook-oldalán nyugalomra intette a lakosokat, és arra kérte őket, hogy húzódjanak nyílt területekre, maradjanak távol a falaktól és épületektől, amelyek összedőlhetnek, valamint legyenek éberek az utórengések miatt.

A Fülöp-szigetek a csendes-óceáni tűzgyűrűn helyezkedik el, amely intenzív szeizmikus aktivitású területnek számít, és ahol a földrengések szinte napi rendszerességgel fordulnak elő.

