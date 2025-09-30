  • Megjelenítés
Pusztító földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket: legalább öt halálos áldozatot követelt a katasztrófa
Globál

Pusztító földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket: legalább öt halálos áldozatot követelt a katasztrófa

Portfolio
Legalább öt halálos áldozatot követelt a mai nap folyamán a Fülöp-szigeteket megrázó 6,9-es erősségű földrengés. amely épületeket rongált meg és áramkimaradásokat okozott a térségben - írta meg a France24 az AFP hírügynökség értesülései alapján.

A kedden késő este bekövetkezett földrengés epicentruma Cebu szigetének északi részén, Bogo város közelében volt.

Mind az öt halálos áldozatot San Remigio településen regisztrálták, ahol négy holttestet egy sportközpontból emeltek ki, míg egy gyermeket törmelék zúzott halálra

- közölte a helyi rendőrség.

Wilson Ramos tartományi mentési tisztviselő szerint a földrengés épületeket és utakat rongált meg, és mentési műveleteket indítottak a sziget északi részén. "Lehetnek emberek a összeomlott épületek alatt" - nyilatkozta, hozzátéve, hogy a mentést nehezíti a sötétség és az utórengések.

Az amerikai földtani szolgálat (USGS) az első rengést követően négy, 5,0-s vagy annál nagyobb erősségű utórengést regisztrált a térségben. A helyi szeizmológiai hivatal "kisebb tengerszint-változásra" figyelmeztetett, és arra kérte Leyte, Cebu és Biliran szigeteinek lakosait, hogy maradjanak távol a tengerparttól.

A szemtanúk beszámolói szerint a rengés rendkívül erős volt.

A Cebu tartományi kormány jelentése szerint Bantayanban egy kereskedelmi épület és egy iskola, míg Bogóban egy gyorsétterem szenvedett súlyos károkat. Több falusi út is megrongálódott. A földrengés miatt áramkimaradások keletkeztek Cebu szigetén és a környező központi szigeteken.

Pamela Baricuatro, Cebu tartomány kormányzója hivatalos Facebook-oldalán nyugalomra intette a lakosokat, és arra kérte őket, hogy húzódjanak nyílt területekre, maradjanak távol a falaktól és épületektől, amelyek összedőlhetnek, valamint legyenek éberek az utórengések miatt.

A Fülöp-szigetek a csendes-óceáni tűzgyűrűn helyezkedik el, amely intenzív szeizmikus aktivitású területnek számít, és ahol a földrengések szinte napi rendszerességgel fordulnak elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
alkalmazás-mesterséges intelligencia-openai-disney-szerzői jog-sam altman-ai-videómegosztó-videó
Globál
Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI
Pénzcentrum
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility