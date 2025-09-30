Lehet, hogy Ukrajna meg fogja kapni előbb-utóbb az amerikai Tomahawk-rakétákat, de biztos nem fog ez rövidtávon megvalósulni, mivel az ukránok nem rendelkeznek olyan hajókkal, amelyekkel ki lehet ezeket lőni – magyarázza a News.ru-nak Vaszilij Gyandikin orosz biztonságpolitikai szakértő.

Gyandikin arról spekulál: Ukrajna nemrég török korvetteket vásárolt, elképzelhető, hogy át lehet ezeket alakítani oly módon, hogy Tomahawk-rakétákat is képesek legyenek indítani. De szerinte ezek a hajók „nem valószínű, hogy alkalmasak lesznek.” Ebből kifolyólag szerinte

nincs sok esély arra, hogy Ukrajna rövidtávon megkapja a Tomahawk-rakétákat,

melyek beszerzésében Németország vagy Nagy-Britannia segíti majd őket.

A szakértő okfejtése azon alapul, hogy a Tomahawk-rakéták alapvetően tengeri indítású fegyverek, hadihajókról lövi ki ezeket az Egyesült Államok hadereje. Készült azonban hozzá pár éve egy szárazföldi rakétaindító is, a Typhon SMRF, ha Ukrajna Tomahawkokat kap, nyilván ezekből is kapna hozzá.

Ebből kifolyólag Gyandikin érvelése sem állja meg a helyét: ha Trump úgy dönt, hogy Tomahawk-rakétákat ad Ukrajnának, ezek rövid időn belül az országba kerülhetnek, a hozzájuk tartozó szárazföldi indítókkal együtt.

