Régi szövetséges siet Oroszország segítségére? - Zsoldosokat fogtak az ukrán katonák, meglepődtek azon, honnan érkeztek
MTI
Ukrajna szerint Oroszország kubai zsoldosokat toboroz a háborúhoz, akiknek havi 2000 dolláros fizetést ígérnek, miközben a kubai átlagbér mindössze 20 dollár körül mozog - írta a CBS.

A CBS News által megszerzett videófelvételek olyan elfogott kubai állampolgárokat mutatnak, akiket az ukrán erők ejtettek foglyul az orosz frontvonalakon. Az ukrán tisztviselők becslése szerint akár 20 ezer kubait is toborozhatott Oroszország zsoldosnak.

A kubaiak bármilyen módon próbálnak kijutni az országból. Hamis ígéretekkel toborozzák őket a sziget minden részéről

- nyilatkozta Mario Diaz Balart floridai republikánus képviselő.

Az ukrán hatóságok szerint a kubaiaknak egyéves szerződéseket kínálnak havi 2000 dolláros fizetéssel. Összehasonlításképpen, a kubai átlagfizetés mindössze 6500 kubai peso, ami kevesebb mint 20 dollárnak felel meg. A toborzott zsoldosok átlagéletkora 35 év, és sokan közülük szegénységben élnek, kétségbeesetten keresve a pénzkereseti lehetőségeket.

Egy kubai állampolgár családja elmondta a CBS Newsnak, hogy szerettük 2023 novembere óta eltűnt, miután Oroszországba ment harcolni, és azóta sem kaptak pénzt.

Orlando Gutierrez Boronat, kubai-amerikai aktivista, aki tavaly Ukrajnába utazott, beszélt egy fogságba esett kubai állampolgárral. A fogoly elmondása szerint építőipari munkát ígértek neki a háborúban elpusztult városok újjáépítésénél, de amikor megérkezett Oroszországba, kiderült, hogy őt és több tucat másik kubait a frontvonalra küldtek.

Az ukrán hatóságok 39 elesett kubai zsoldos nevét gyűjtötték össze, de úgy vélik, a valós halálos áldozatok száma ennél jóval magasabb.

"Jelenleg három kubai hadifoglyunk van, közülük kettőt az elmúlt két hónapban fogtunk el" - mondta Marjan Zablockiij ukrán parlamenti képviselő.

A politikus szerint a kubai csapatok száma végül elérheti a 25 ezret is, ezzel megelőzve Észak-Koreát, és a legnagyobb külföldi kontingenssé válva az orosz oldalon.

Diaz Balart szerint ez "egyértelműen nem történhetne meg a kubai rezsim koordinációja, jóváhagyása és támogatása nélkül". A kubai kormány azonban tagadta érintettségét, és azt állította, hogy fellépett az állampolgáraikat toborzó emberkereskedő hálózatok ellen.

