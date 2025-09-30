Rekordösszeget tervez elkölteni Oroszország a titkosszolgálatok működtetésére

A Kreml a Moscow Times szeptember 30-i jelentése szerint

az ukrajnai invázió 2022-es kezdete óta a legnagyobb mértékben készül növelni a rendvédelmi és hírszerzési szervek finanszírozását.

Az orosz költségvetési dokumentumok alapján a rendőrségre, a Nemzeti Gárdára és egyéb rendvédelmi és hírszerzési ügynökségekre fordított szövetségi kiadások 13%-kal emelkednek 2026-ra, elérve a rekordnak számító 3,91 ezer milliárd rubelt (47 milliárd dollár).

A katonai és védelmi ipari kiadásokkal együtt

Oroszország teljes biztonsági költségvetése 2026-ban 16,84 ezer milliárd rubelre (204 milliárd dollár) nő,

ami a szövetségi kiadások 38%-át teszi ki. Ez az összeg 2027-re tovább emelkedik, elérve a 17,8 billió rubelt (215 milliárd dollár).

Ezzel szemben a szociális jóléti programokra mindössze 7,1 ezer milliárd rubelt (86 milliárd dollár) fordítanak 2026-ban, míg az oktatásra és egészségügyre kevesebb mint 2 ezer millárd rubel (24 milliárd dollár) jut.

