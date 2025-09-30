Rendőrkézre került Volodimir Z., nagyszabású szabotázsakció elkövetésével vádolják

Az ukrán állampolgárt a német hatóságok vádolják azzal, hogy

Rostockból kihajózott a Balti-tengerre 2022 szeptemberében, lemerült a tengerfenékre, és robbanótölteteket helyezett el az Északi Áramlat-1, illetve Északi Áramlat-2 gázvezetékeknél.

A töltetek felrobbantak, az összesen négy csőből három használhatatlanná vált. (Bár az Ukrajna elleni orosz invázió miatt már amúgy sem használták azokat.)

A karlsruhei ügyészség 2024 júniusában adott ki elfogatási parancsot Volodimir Z. ellen.

A lengyel RMF FM szerint a férfi ez idáig Varsó közelében lakott.

