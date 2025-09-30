  • Megjelenítés
Szomorú egészségügyi adat érkezett, Magyarország is a veszélyzónában van
Szomorú egészségügyi adat érkezett, Magyarország is a veszélyzónában van

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint 2022-ben a keringési rendszer betegségei tette ki az összes haláleset 32,4 százalékát. A betegség legérzékenyebben Bulgáriát és Romániát érinti, de Magyarország dél-alföldi régiója is a leginkább veszélyeztetett területek között van.

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint a keringési rendszer betegségei – beleértve a szívrohamokat, a szívbetegségeket, a magas vérnyomásos betegségeket és a kisvérkör keringési zavarait – 2022-ben az EU-ban az összes haláleset 32,4 százalékát tették ki. Az Eurostat adatközlése szerint ez volt a vezető halálok az Eurostat által használt európai régiók 78,5 százalékában (237 régióból 186-ban).

A legmagasabb regionális arányok Bulgáriában és Romániában voltak, ahol ezek a betegségek minden régióban az összes haláleset több mint 50 százalékát tették ki. Ezen a két országon kívül az EU-ban csak Litvánia és Lettország mindkét régiója,

valamint Magyarország Dél-Alföld régiója volt olyan, ahol a keringési rendszer betegségei az összes haláleset legalább 50 százalékát tették ki.

A keringési megbetegedések arányaiban Franciaországban követelték a legkevesebb áldozatot, itt bizonyos régiókban a halálesetek 20 százaléknál is kisebb részt tettek ki.

