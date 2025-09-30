  • Megjelenítés
Szőrén-szálán eltűnt egy vezető kínai pártember, de a helyét már be is töltötték
Globál

Szőrén-szálán eltűnt egy vezető kínai pártember, de a helyét már be is töltötték

Portfolio
A Kínai Kommunista Párt váratlanul új vezetőt nevezett ki a külföldi politikai pártokkal való kapcsolatokat kezelő befolyásos pártszervezet élére – írja a Reuters.

Liu Hegszing váltotta Liu Tiencsaót a párt nemzetközi osztályának vezetői pozíciójában. Liu Hegszing korábban a külügyminisztérium európai osztályát vezette.

Liu Tiencsaót egy szingapúri, dél-afrikai és algériai munkaútról való július 30-i visszatérése után vették őrizetbe.

Az elmúlt két hónapban teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, hollétéről semmit sem tudni.

Utódja, Liu Hegszing korábban vezető igazgatóként szolgált a nemzetbiztonságot felügyelő befolyásos pártbizottságban, és az 1980-as években Párizsban folytatott tanulmányokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Donald Trump amerikai elnök
Globál
Nagy svunggal ment Trump beszédet tartani a tábornokainak: "aki nem tetszik, azt azonnal kirúgom!"
Pénzcentrum
Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility