Teljes káosz uralkodik egy szigetországban: megbukott a kormány a zavargások közepette

Madagaszkár fővárosában, Antananarivóban kedden ismét összecsaptak a rendőrök a tüntetőkkel. A hatóságok könnygázt vetettek be a fiatal tüntetők ellen, akik a közösségi médiában terjedő felhívásokon keresztül szerveződtek össze.

Az úgynevezett "Gen-Z" tüntetések múlt csütörtökön kezdődtek, és azóta több ezren vonultak utcára az ország nyolc városában. A demonstrálók az ismétlődő víz- és áramkimaradások megszüntetését követelik.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint a biztonsági erők "szükségtelen erőt" alkalmaztak a zavargások elfojtására, amelyek következtében

legalább 22 ember meghalt, további 100 pedig megsérült.

Madagaszkár külügyminisztériuma elutasította ezeket az adatokat, azt állítva, hogy "pletykákon és dezinformáción alapulnak".

A tüntetők Facebook-oldalukon csalódottságukat fejezték ki az elnök beszédével kapcsolatban, és bocsánatkérést, valamint felelősségvállalást követeltek a biztonsági erők által megölt tüntetők ügyében.

Antananarivóban alkonyattól hajnalig tartó kijárási tilalmat vezettek be az erőszakos cselekmények és fosztogatások miatt. A rendőrség gumilövedékeket és könnygázt vetett be a tömeg feloszlatására.

Rajoelina elnök hétfői televíziós beszédében bejelentette, hogy "megszüntette a miniszterelnök és a kormány funkcióit", és három napon belül új kormányt alakít. A jelenlegi miniszterek azonban átmeneti miniszterekként hivatalban maradnak az új kormány megalakulásáig.

Az elnök hozzátette, hogy párbeszédet szeretne kezdeményezni a fiatalokkal. A tüntetések Rajoelina 2023-as harmadik újraválasztása óta a legsúlyosabb kihívást jelentik számára.

