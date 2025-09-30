  • Megjelenítés
Teljesen elszigetelte magát a világtól egy egész ország: internet, telefon nincs, a repülőtér is leállt
Globál

Teljesen elszigetelte magát a világtól egy egész ország: internet, telefon nincs, a repülőtér is leállt

Portfolio
Hétfőn leállt az internet a tálibok vezette Afganisztánban, kedden pedig már a kabuli repülőtér sem indít és fogad repülőket – írja a BBC.

A tálibok „erkölcsi okokra” hivatkozva gyakorlatilag teljesen leállították az internet- és mobilszolgáltatást az egész országban. Sem országon belül, sem az országon kívülre nem működik a telekommunikáció.

Egy helyi lakos szerint a kabuli repülőtér kedden „teljesen kihalt” volt. A Flightradar24 adatai szerint kedden néhány érkező és induló járatot töröltek. Sok más járat státusza egyszerűen „ismeretlen” volt. Egy utas azt mondta, legalább csütörtökig nem is lesz egyetlen járat sem.

Az ENSZ afganisztáni missziója felszólította a tálib vezetést, állítsa vissza az internetelérését, mert

a korlátozás szinte teljesen elszigetelte az országot, és jelentős károkat okozhat az afgán népnek.

Egy kabuli lakos szerint a bankjegykiadó automaták előtt hatalmas sorok alakultak ki, de csak egy kevés készpénzt tudtak kivenni az ügyfelek. Máshol egyáltalán nem működött a készpénzfelvétel.

Kapcsolódó cikkünk

Példátlan: gyakorlatilag lekapcsolták a netet egy egész országban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
zavargás tüntetés rendőrség stock
Globál
Teljes káosz uralkodik egy szigetországban: megbukott a kormány a zavargások közepette
Pénzcentrum
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility