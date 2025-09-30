Teljesen elszigetelte magát a világtól egy egész ország: internet, telefon nincs, a repülőtér is leállt

A tálibok „erkölcsi okokra” hivatkozva gyakorlatilag teljesen leállították az internet- és mobilszolgáltatást az egész országban. Sem országon belül, sem az országon kívülre nem működik a telekommunikáció.

Egy helyi lakos szerint a kabuli repülőtér kedden „teljesen kihalt” volt. A Flightradar24 adatai szerint kedden néhány érkező és induló járatot töröltek. Sok más járat státusza egyszerűen „ismeretlen” volt. Egy utas azt mondta, legalább csütörtökig nem is lesz egyetlen járat sem.

Az ENSZ afganisztáni missziója felszólította a tálib vezetést, állítsa vissza az internetelérését, mert

a korlátozás szinte teljesen elszigetelte az országot, és jelentős károkat okozhat az afgán népnek.

Egy kabuli lakos szerint a bankjegykiadó automaták előtt hatalmas sorok alakultak ki, de csak egy kevés készpénzt tudtak kivenni az ügyfelek. Máshol egyáltalán nem működött a készpénzfelvétel.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 29. Példátlan: gyakorlatilag lekapcsolták a netet egy egész országban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images