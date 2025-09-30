  • Megjelenítés
Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI
Globál

Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI

Portfolio
Az OpenAI a mai nap folyamán bemutatta új AI-videók generálására és megosztására használható Sora nevű alkalmazását. Az új platform lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy mesterséges intelligencia segítségével videókat készítsenek és osszanak meg, akár szerzői joggal védett tartalmakat is felhasználva ezekhez - írta meg a Reuters.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI munkatársai arról számoltak be, hogy

A szerzői jogok tulajdonosainak, például televíziós és filmstúdióknak külön kell kérniük, hogy tartalmuk ne jelenjen meg az alkalmazásban.

Ez a megközelítés várhatóan jelentős feszültséget kelt majd a hollywoodi stúdiók körében.

Az OpenAI az elmúlt hetekben számos jogtulajdonossal egyeztetett erről a politikáról. Bennfentesek szerint legalább egy nagy stúdió, a Disney már jelezte, hogy nem kívánja, hogy anyagai megjelenjenek az alkalmazásban.

A vállalat korábban idén arra kérte a Trump-adminisztrációt, hogy nyilvánítsa a szerzői joggal védett anyagokon történő mesterségesinteligencia-modellek képzését a szerzői jogi törvény "méltányos használat" kategóriájába tartozónak. Az OpenAI márciusban azzal érvelt, hogy ez nemcsak az amerikai versenyképesség, hanem a nemzetbiztonság kérdése is.

A Sora alkalmazásban biztonsági intézkedéseket vezettek be, hogy megakadályozzák a közszereplők vagy más felhasználók engedély nélküli szerepeltetését a videókban

Az alkalmazásban készíthető videók maximum 10 másodperc hosszúak lehetnek. Az OpenAI kifejlesztett egy Cameo nevű funkciót is, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy realisztikus

AI-avatarokat készítsenek magukról, és beilleszthessék magukat a mesterséges intelligencia által generált jelenetekbe.

Brian Nowak, a Morgan Stanley elemzője szerint a Sora alkalmazás közvetlen versenytársa lehet a Meta, a Google, a TikTok és más platformok által kínált közösségi média és digitális tartalomszolgáltatásoknak.

Kapcsolódó cikkünk

Gigantikus AI-beruházást jelentett be a Meta

Megszólalt az AI-guru a mesterséges szuperintelligenciáról, meglepő jóslatot mondott

Jön az AI-korszak új vásárlási őrülete, így fogunk a neten fizetni

Rekordbevétel, és brutális pénzégetés a ChatGPT fejlesztőjénél

Nagyot szól az AI-boom a magyar bankokban - Így használják most a genAI technológiát

Szövetségre léphet az OpenAI és az Egyesült Arab Emírségek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
szeizmográf földrengés földmozgás
Globál
Pusztító földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket: legalább öt halálos áldozatot követelt a katasztrófa
Pénzcentrum
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility