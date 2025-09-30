Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI munkatársai arról számoltak be, hogy

A szerzői jogok tulajdonosainak, például televíziós és filmstúdióknak külön kell kérniük, hogy tartalmuk ne jelenjen meg az alkalmazásban.

Ez a megközelítés várhatóan jelentős feszültséget kelt majd a hollywoodi stúdiók körében.

Az OpenAI az elmúlt hetekben számos jogtulajdonossal egyeztetett erről a politikáról. Bennfentesek szerint legalább egy nagy stúdió, a Disney már jelezte, hogy nem kívánja, hogy anyagai megjelenjenek az alkalmazásban.

A vállalat korábban idén arra kérte a Trump-adminisztrációt, hogy nyilvánítsa a szerzői joggal védett anyagokon történő mesterségesinteligencia-modellek képzését a szerzői jogi törvény "méltányos használat" kategóriájába tartozónak. Az OpenAI márciusban azzal érvelt, hogy ez nemcsak az amerikai versenyképesség, hanem a nemzetbiztonság kérdése is.

A Sora alkalmazásban biztonsági intézkedéseket vezettek be, hogy megakadályozzák a közszereplők vagy más felhasználók engedély nélküli szerepeltetését a videókban

Az alkalmazásban készíthető videók maximum 10 másodperc hosszúak lehetnek. Az OpenAI kifejlesztett egy Cameo nevű funkciót is, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy realisztikus

AI-avatarokat készítsenek magukról, és beilleszthessék magukat a mesterséges intelligencia által generált jelenetekbe.

Brian Nowak, a Morgan Stanley elemzője szerint a Sora alkalmazás közvetlen versenytársa lehet a Meta, a Google, a TikTok és más platformok által kínált közösségi média és digitális tartalomszolgáltatásoknak.

