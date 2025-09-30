Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI

A ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI munkatársai arról számoltak be, hogy
A szerzői jogok tulajdonosainak, például televíziós és filmstúdióknak külön kell kérniük, hogy tartalmuk ne jelenjen meg az alkalmazásban.
Ez a megközelítés várhatóan jelentős feszültséget kelt majd a hollywoodi stúdiók körében.
Az OpenAI az elmúlt hetekben számos jogtulajdonossal egyeztetett erről a politikáról. Bennfentesek szerint legalább egy nagy stúdió, a Disney már jelezte, hogy nem kívánja, hogy anyagai megjelenjenek az alkalmazásban.
A vállalat korábban idén arra kérte a Trump-adminisztrációt, hogy nyilvánítsa a szerzői joggal védett anyagokon történő mesterségesinteligencia-modellek képzését a szerzői jogi törvény "méltányos használat" kategóriájába tartozónak. Az OpenAI márciusban azzal érvelt, hogy ez nemcsak az amerikai versenyképesség, hanem a nemzetbiztonság kérdése is.
A Sora alkalmazásban biztonsági intézkedéseket vezettek be, hogy megakadályozzák a közszereplők vagy más felhasználók engedély nélküli szerepeltetését a videókban
Az alkalmazásban készíthető videók maximum 10 másodperc hosszúak lehetnek. Az OpenAI kifejlesztett egy Cameo nevű funkciót is, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy realisztikus
AI-avatarokat készítsenek magukról, és beilleszthessék magukat a mesterséges intelligencia által generált jelenetekbe.
Brian Nowak, a Morgan Stanley elemzője szerint a Sora alkalmazás közvetlen versenytársa lehet a Meta, a Google, a TikTok és más platformok által kínált közösségi média és digitális tartalomszolgáltatásoknak.
