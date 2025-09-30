  • Megjelenítés
Újabb drónincidens: európai kritikus infrastruktúra felett jelent meg egy azonosítatlan drón
Globál

Újabb drónincidens: európai kritikus infrastruktúra felett jelent meg egy azonosítatlan drón

Portfolio
Azonosítatlan drón repült az Equinor energiacég által üzemeltetett Sleipner gázmező felett a norvég rendőrség közlése szerint, ami újabb aggodalmakat kelt a kritikus infrastruktúrák biztonsága kapcsán - írta meg a Kyiv Independent.

Szeptember 29-én este észleltek

egy azonosítatlan drónt a norvég Sleipner gázmező felett az Északi-tengeren.

Az esetet a VG norvég hírportál jelentette a rendőrség közlése alapján.

A drónt az offshore létesítmény alkalmazottai észlelték, amit Roger Litlatun rendőrségi képviselő is megerősített. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a drón bármely állami szereplőhöz köthető lenne.

A hatóságok vizsgálatot indítottak, és hírszerzési adatokat elemeznek a drón típusának és eredetének meghatározására.

A Sleipner komplexum több kulcsfontosságú gáz- és kondenzátummezőből áll – Sleipner Ost, Sleipner Vest, valamint a Loke, Gungne és Alfa Nord műholdmezők –, amelyek Egersund partmenti város nyugati részén találhatók. Az 1984-ben felfedezett mezők központi szerepet játszanak Norvégia tengeri energiatermelésében.

A drónmegfigyelések 2022 óta jelentenek fokozott problémát, amikor a norvég hatóságok érzékelőket telepítettek a tengeri platformok közelébe a megnövekedett drónaktivitás miatt. Abban az évben az ország több mint 10 olaj- és gázlétesítményénél jelentettek engedély nélküli drónokat.

Az elmúlt hetekben hasonló drónészlelések zavarták meg a nagyobb közlekedési csomópontok működését is, a norvég Oslo repülőteret és a dániai koppenhágai repülőteret, amelyeket átmenetileg le is zártak elővigyázatosságból.

Szeptember elején a lengyel erők több orosz drónt lőttek le, amelyek beléptek a légterükbe. Néhány nappal később román területen is észleltek egy orosz drónt, bár Bukarest úgy döntött, nem lép fel ellene.

Szeptember 19-én három orosz MiG-31-es vadászgép rövid időre behatolt az észt légtérbe, ahol 12 percig tartózkodtak, mielőtt a NATO-erők elfogták volna őket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

