Újabb drónincidens: európai kritikus infrastruktúra felett jelent meg egy azonosítatlan drón

Szeptember 29-én este észleltek
egy azonosítatlan drónt a norvég Sleipner gázmező felett az Északi-tengeren.
Az esetet a VG norvég hírportál jelentette a rendőrség közlése alapján.
A drónt az offshore létesítmény alkalmazottai észlelték, amit Roger Litlatun rendőrségi képviselő is megerősített. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a drón bármely állami szereplőhöz köthető lenne.
A hatóságok vizsgálatot indítottak, és hírszerzési adatokat elemeznek a drón típusának és eredetének meghatározására.
A Sleipner komplexum több kulcsfontosságú gáz- és kondenzátummezőből áll – Sleipner Ost, Sleipner Vest, valamint a Loke, Gungne és Alfa Nord műholdmezők –, amelyek Egersund partmenti város nyugati részén találhatók. Az 1984-ben felfedezett mezők központi szerepet játszanak Norvégia tengeri energiatermelésében.
A drónmegfigyelések 2022 óta jelentenek fokozott problémát, amikor a norvég hatóságok érzékelőket telepítettek a tengeri platformok közelébe a megnövekedett drónaktivitás miatt. Abban az évben az ország több mint 10 olaj- és gázlétesítményénél jelentettek engedély nélküli drónokat.
Az elmúlt hetekben hasonló drónészlelések zavarták meg a nagyobb közlekedési csomópontok működését is, a norvég Oslo repülőteret és a dániai koppenhágai repülőteret, amelyeket átmenetileg le is zártak elővigyázatosságból.
Szeptember elején a lengyel erők több orosz drónt lőttek le, amelyek beléptek a légterükbe. Néhány nappal később román területen is észleltek egy orosz drónt, bár Bukarest úgy döntött, nem lép fel ellene.
Szeptember 19-én három orosz MiG-31-es vadászgép rövid időre behatolt az észt légtérbe, ahol 12 percig tartózkodtak, mielőtt a NATO-erők elfogták volna őket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
