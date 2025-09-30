Valóságos forradalmat indított Ukrajna a háborúban: ezzel szemben szinte tehetetlen az orosz védelem

Ukrajnában egyre nagyobb szerepet kapnak a lézerirányítású precíziós fegyverek, amelyek ellenállnak az orosz elektronikus hadviselésnek. A hazai fejlesztők már saját drónokra szerelhető lézerirányító rendszereket is kifejlesztettek - írják az ukrán lapok.

A 2022-es orosz invázió kezdeti szakaszában a Bayraktar TB2 drónok és a lézerirányítású precíziós fegyverek jelentős sikereket értek el az orosz légvédelem, logisztikai konvojok és hadihajók ellen. Bár három év elteltével a török gyártmányú drónok már kevésbé aktívak a frontvonalban, a lézerirányítású precíziós fegyverek továbbra is fontos szerepet játszanak.

A lézerirányítású fegyverek nagy előnye, hogy ellenállnak az ellenséges elektronikus hadviselésnek.

Működésük egyszerű: egy lézersugár megvilágítja a célpontot, a fegyver pedig erre a pontra irányítja magát. Korábban ezt a technológiát főként repülőgépekre vagy különleges műveleti erők által használt hordozható eszközökre szerelték, de mindkét megoldásnak megvoltak a korlátai. Az ukrán fejlesztők most új megoldásokon dolgoznak: olyan drónokat építenek, amelyek lézerirányító rendszerekkel vannak felszerelve. Ezek a drónok biztonságos távolságból jelölhetik meg a célpontokat, miközben a csapásmérő eszközök - bombák, rakéták vagy tüzérségi lövedékek - pontosan a megjelölt célra csapódnak be.

Az FRDM ukrán védelmi vállalat júliusban kapott hivatalos jóváhagyást a védelmi minisztériumtól az R-34-T névre keresztelt drónra szerelt lézerirányító rendszerére. A 6,5 kg-os lézerirányító modullal ellátott kvadkopter akár 5 km távolságból is képes célpontokat megjelölni, bár hatékonyságát befolyásolják az időjárási körülmények.

Az eddig Európában kifejlesztett lézerirányító technológiák költségesek. Célunk, hogy ezeket a technológiákat megfizethetőbbé tegyük. Ukrajnának jelenleg nagyszámú ilyen rendszerre van szüksége

- mondta Vadim Junyik, az FRDM vezérigazgatója.

Egy másik ukrán védelmi cég, a DWARF Engineering az FPV (first-person view) drónok irányítórendszerét fejleszti tovább, hogy lézerrel megjelölt célpontokat támadhassanak. „A célpontot egy felderítő drón jelöli meg. Ennek az a előnye, hogy a lézerrel felszerelt drón akár 3 km távolságból is célba veheti a célpontokat, automatikusan eltalálva azokat, figyelmen kívül hagyva az elektronikus hadviselést” - magyarázta Vlasziszlav Piotrovszkij a DWARF Engineering társalapítója és ügyvezető igazgatója.

A lézerirányítású fegyverek hatékonyak, de nem jelentenek teljes megoldást. Előnyeik mellett hátrányaik is vannak, például

érzékenyek az időjárásra, és a célpont elveszhet, ha a lézerjelölés megszakad.

A GPS-irányítású fegyverek pedig sebezhetők az ellenséges elektronikus hadviselés miatt. A szakértők szerint a különböző rendszerek gondos kombinációjára van szükség, hogy megfeleljenek a frontvonal realitásainak. A lézerirányítás, más nagy pontosságú csapásmérő elemekkel együtt, jelentős mértékben hozzájárulhat Ukrajna védelméhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images