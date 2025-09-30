Váratlan fordulat a Fehér Házban - Izrael bocsánatot kért a bombázás miatt

Egy izraeli forrás szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bocsánatot kért Katartól a dohai légicsapás miatt, miközben a Fehér Házban tartózkodott. Egy másik forrás megerősítette, hogy Netanjahu telefonon kért elnézést a katari miniszterelnöktől.
Az izraeli forrás elmondása szerint Netanjahu nem a Hamász elleni akció miatt kért bocsánatot, hanem azért, mert Katar szuverenitását megsértették a légicsapással. Egy vasárnapi interjúban Netanjahu kijelentette:
A célpontunk a Hamász volt. Semmi más. Úgy gondolom, megegyezésre juthatunk ebben a kérdésben.
A bocsánatkérés része volt egy megállapodásnak, amelynek célja, hogy Katar nyomást gyakoroljon a Hamászra a Trump-adminisztráció 21 pontos, a háború befejezését célzó javaslatának elfogadása érdekében. A telefonhívásról először az Axios számolt be.
Netanjahu egy civil áldozat miatt is bocsánatot kért. A légicsapásban egy katari biztonsági őr vesztette életét, aki a célpontként szolgáló épületben tartózkodott.
Izrael és Katar vezetői között hétfőig nem volt nyilvánosan ismert hivatalos találkozó vagy közvetlen beszélgetés, bár évek óta folytak titkos és közvetett kapcsolatok, valamint diplomáciai interakciók.
