Váratlan fordulat a Fehér Házban - Izrael bocsánatot kért a bombázás miatt

Egy izraeli forrás szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bocsánatot kért Katartól a dohai légicsapás miatt, miközben a Fehér Házban tartózkodott. Egy másik forrás megerősítette, hogy Netanjahu telefonon kért elnézést a katari miniszterelnöktől.

Az izraeli forrás elmondása szerint Netanjahu nem a Hamász elleni akció miatt kért bocsánatot, hanem azért, mert Katar szuverenitását megsértették a légicsapással. Egy vasárnapi interjúban Netanjahu kijelentette:

A célpontunk a Hamász volt. Semmi más. Úgy gondolom, megegyezésre juthatunk ebben a kérdésben.

A bocsánatkérés része volt egy megállapodásnak, amelynek célja, hogy Katar nyomást gyakoroljon a Hamászra a Trump-adminisztráció 21 pontos, a háború befejezését célzó javaslatának elfogadása érdekében. A telefonhívásról először az Axios számolt be.

Netanjahu egy civil áldozat miatt is bocsánatot kért. A légicsapásban egy katari biztonsági őr vesztette életét, aki a célpontként szolgáló épületben tartózkodott.

Izrael és Katar vezetői között hétfőig nem volt nyilvánosan ismert hivatalos találkozó vagy közvetlen beszélgetés, bár évek óta folytak titkos és közvetett kapcsolatok, valamint diplomáciai interakciók.

