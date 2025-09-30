  • Megjelenítés
Végre kiderült, mi az oroszok célja a Dnyipropetrovszkban
Eddig nem derült ki, hogy pontosan mi a célja Moszkvának az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében, de most egy új beszámoló tisztázta a kérdést – számolt be a TASzSz.

Az orosz csapatok az elmúlt hetekben egyre több települést foglalnak el az Ukrajna középső részén található Dnyipropetrovszk megyében. Ez a nyomulás azért is érdekes,

mivel korábban nem nagyon érkezett olyan hivatalos közlemény, amely jelezte volna, hogy Oroszország „erre a területre is igényt tart”.

Néhány politikai megmondóember – mint például Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök – már kifejezte igényét a területre, de azt pontosan nem lehetett tudni, hogy mi a Kreml pontos célja itt hivatalosan.

A találgatásoknak Gyenisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője vetett véget, mivel egy interjúban kifejtette a területről a meglátásait:

Az ellenőrző zóna, a pufferzóna, mondhatni, bővül a Dnyipropetrovszki területen, a köztársaság déli részén, ahol korábban a Keleti Erőcsoport teljes területét felszabadították

– mondta.

Korábban arra lehetett gondolni, hogy a Kreml talán szeretné ezt a területet amolyan „cserealapként” használni, amennyiben sikerült Ukrajnával békét kötni. Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb célja a háború kirobbanása óta, hogy a Donbaszt megszerezze, itt viszont még minimum hosszú hónapokig tartó harcokat kellene folytatnia, mivel több nagyváros is az ukránok kezében van jelenleg.

