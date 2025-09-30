  • Megjelenítés
Zseniális megoldás, vagy kétségbeesett húzás? Az oroszok megtalálhatták az ukrán dróntámadások ellenszerét
Zseniális megoldás, vagy kétségbeesett húzás? Az oroszok megtalálhatták az ukrán dróntámadások ellenszerét

A közösségi médiában jelentek meg felvételek arról, hogy az oroszok kitaláltak egy módszert, amellyel védekezhetnek az ukrán dróntámadások ellen.

A szamarai olajfinomítót az elmúlt időszakban több alkalommal is támadás érte, ez pedig komoly kapacitáskiesést okozott Oroszországban. Az utóbbi hetekben egyre szaporodnak azok a felvételek, hogy hosszú kocsisorok állnak sorba benzinkutaknál, mivel nincs elegendő mennyiségű üzemanyag, amely képes biztosítani a lakosság igényeit.

Kijev célja egyértelműen ez, hogy a Kreml egyik fő bevételi forrásának támadásával megroppantsa Moszkvát.

Az olajfinomítók ellen korábban nem találták a megoldást az oroszok, hiába szóltak a napi légvédelmi jelentések arról, hogy minden támadó drónt megsemmisítettek. A további csapások elleni ellenszert végül egy faék egyszerűségű megoldásban találták meg: a frontvonalon már jól ismert „tyúkketrecben”:

A legfrissebb felvételek arról árulkodnak, hogy a kulcsfontosságú szamarai üzemben már ilyen fémvázakkal és dróthálóval védik az egyes épületeket. Kétséges, hogy ezeknek pontosan mekkora lehet a hatékonysága:

a frontvonalon már többször bebizonyosodott, hogy csak csekély hatást ér el az egyes eszközök védelmében.

Az olcsósága miatt viszont továbbra is előszeretettel használja mindkét fél, sőt, már más országokban egyenesen így gurulnak le egyes fejlesztések a gyártósorról. A finomító esetében is feltételezhető, hogy kisebb eredményeket el lehet vele érni, de egy komolyabb rakétával szemben már nem nyújt elegendő védelmet.

Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

