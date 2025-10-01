A legújabb ukrán csúcsfegyver lesz az, ami eldönti a háborút? - Kíméletlen ítéletet mondtak a szakértők

A nemrég bemutatott, sugárhajtóművel felszerelt fegyver jelentősen nagyobb méretű, mint a legtöbb modern nyugati cirkálórakéta. A Flamingo 6 méteres szárnyfesztávolsággal rendelkezik, míg az amerikai Tomahawk rakéta szárnyfesztávolsága alig 3 méter.
A méretbeli különbség előnyökkel jár: a Flamingo potenciálisan nagyobb robbanófejet és több üzemanyagot szállíthat. Míg mindkét rakéta hasonló, közel 1000 kilométer/órás sebességgel képes haladni, a Flamingo hatótávolsága a gyártó szerint körülbelül 3000 kilométer (a Tomahawk-é 2500).
A rakéta egyszerűbb felépítésű, mint a nyugati tervezésű társai: fix szárnyakkal, szénszálas testtel és nagy külső turbóventilátoros motorral rendelkezik. Az elemzők szerint ez segít alacsonyan tartani a gyártási költségeket, és
lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy gyorsabban és nagyobb mennyiségben állítsa elő a fegyvert.
A szakértők szerint Ukrajna valószínűleg az orosz olaj- és gázipar létesítményei ellen veti majd be a Flamingót, amelyek kulcsfontosságúak az orosz háborús erőfeszítések finanszírozásában. Kijev már eddig is sikeresen támadott több ilyen célpontot - szeptember végére az orosz kőolajfinomítás mintegy 40%-a kiesett a termelésből.
A drónhadjáratuk egyes területeken eddig nagyon-nagyon eredményes volt. Ez az üzemanyag korlátozásához vezetett. Ez különösen megalázó Oroszország számára, amely a világ egyik legnagyobb energiaszállítója - jelentette ki Alistair Macdonald, a WSJ elemzője. Ezeknek a csapásoknak a hatásait fokozhatja az FP-5 cirkálórakéta tömeges bevetése, köszönhetően drónokhoz viszonyított nagyobb robbanófejéhez.
A Flamingo hazai gyártása további előnyökkel jár Ukrajna számára. Ugyanis Kijev hiába rendelkezik szövetségeseitől kapott hosszú hatótávolságú fegyverekkel, ezek némelyikére - köztük az amerikai gyártmányú ATACMS ballisztikus rakétákra - korlátozások vonatkoznak a felhasználás helyét illetően.
A rakéta mérete azonban hátrányt is jelent: könnyen észlelhető az orosz légvédelem számára. Ennek ellensúlyozására a szakértők szerint Ukrajna egyszerre több robotrepülőgépet indíthat, ami jelentősen növeli a felhasználási költségeket.
A gyártó szerint októberre havi körülbelül 200 Flamingo előállítását tervezik, de a szakértők aggodalmaikat fejezik ki a költségvetési korlátok és az alkatrészhiány miatt, különösen a turbóventilátoros motorok esetében.
Kijev számára egy ideje az a probléma, hogy nincs pénzük a gyártásra. Így például nagyon sokat beszéltek arról, hogy képesek ballisztikus rakétát gyártani, de valójában ez nincs tervben. Valóban vannak más rakétáik is. Az egyiket Neptunnak hívják. És azt mondják, hogy egyszerűen nincs pénzük a gyártásukra
- tette hozzá Alistair Macdonald.
Bár a Flamingo segíthet Ukrajnának önellátóbbá válni, a szakértők szerint önmagában nem fog azonnali változást hozni a csatatéren, amelyet jelenleg az orosz erők lassú, de biztos térnyerése jellemez. Ugyanakkor hatékonyan növelheti a nyomást Oroszországra a gazdasági célpontok és a védelmi ipar támadásával.
A Storm Shadow-nak kellett volna megváltoztatnia háborút. Nagyon hasznos és nagyon hatékony volt, de az biztos, hogy nem hozott jelentős változást. Aztán az F-16-osnak is valamiféle befolyással kellett volna lennie [a háborúra], de nem igazán hozott túl sok mindent
- jelentette ki a WSJ szakértője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
