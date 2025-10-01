Alig 10 nap maradt a katasztrófáig Magyarország szomszédjában - Kongatja a vészharangot Ukrajna

A NAÜ hivatalosan megerősítette, hogy az erőmű a megszállt területen kizárólag tartalék dízelgenerátorokkal működik,
és a jelenlegi üzemanyagkészlet mindössze 10 napra elegendő.
Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója hangsúlyozta, hogy a helyzet nukleáris biztonsági szempontból instabil, mivel a tartalékrendszerek teljes leállása esetén fennáll a nukleáris fűtőanyag leolvadásának veszélye.
Mivel Európa legnagyobb atomerőműve jelenleg hidegleállás állapotában van, így a leginkább veszélyeztetett területnek a a kiégett fűtőelemek tárolómedencéi számítanak. Ha a vízhűtés leáll, a medence vize forrni kezd. A párolgás miatt a vízszint jelentősen lecsökken, a fűtőelemek burkolata túlmelegedhet, ami súlyos károsodást és akár hidrogénképződést okozhat, ami robbanáshoz is vezethet. A korábbi tapasztalatok szerint egy ilyen esetben nagy mennyiségű radioaktív anyag juthat a levegőbe, csakúgy mint a fukusimai atomerőmű esetében.
A Zaporizzsjai Atomerőmű közelgő katasztrófájáról, és a lehetséges következményeiről ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
