  • Megjelenítés
Alig 10 nap maradt a katasztrófáig Magyarország szomszédjában - Kongatja a vészharangot Ukrajna
Globál

Alig 10 nap maradt a katasztrófáig Magyarország szomszédjában - Kongatja a vészharangot Ukrajna

Portfolio
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megerősítette, hogy veszélyes helyzet alakult ki a Zaporizzsjai Atomerőműben, amely már tíz napja külső áramforrás nélkül működik, ezzel a felére apadtak az elérhető készletek - számolt be az ukrán energiaügyi minisztérium.

A NAÜ hivatalosan megerősítette, hogy az erőmű a megszállt területen kizárólag tartalék dízelgenerátorokkal működik,

és a jelenlegi üzemanyagkészlet mindössze 10 napra elegendő.

Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója hangsúlyozta, hogy a helyzet nukleáris biztonsági szempontból instabil, mivel a tartalékrendszerek teljes leállása esetén fennáll a nukleáris fűtőanyag leolvadásának veszélye.

Mivel Európa legnagyobb atomerőműve jelenleg hidegleállás állapotában van, így a leginkább veszélyeztetett területnek a a kiégett fűtőelemek tárolómedencéi számítanak. Ha a vízhűtés leáll, a medence vize forrni kezd. A párolgás miatt a vízszint jelentősen lecsökken, a fűtőelemek burkolata túlmelegedhet, ami súlyos károsodást és akár hidrogénképződést okozhat, ami robbanáshoz is vezethet. A korábbi tapasztalatok szerint egy ilyen esetben nagy mennyiségű radioaktív anyag juthat a levegőbe, csakúgy mint a fukusimai atomerőmű esetében.

Kapcsolódó cikkünk

Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A Zaporizzsjai Atomerőmű közelgő katasztrófájáról, és a lehetséges következményeiről ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Kritikus a helyzet Magyarország szomszédjában: vészhelyzeti üzemmódban Európa legnagyobb atomerőműve

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna drón ukrán katonák orosz-ukrán háború UAV harkiv
Globál
Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Pénzcentrum
Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility