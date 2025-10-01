  • Megjelenítés
Amerikai elemzőház: súlyos támadásra, hamis zászlós akcióra készül Moszkva a NATO ellen
Oroszország és Fehéroroszország különleges erői szabotázsakciókat hajthatnak végre Lengyelország kritikus infrastruktúrája ellen, majd Ukrajnát vádolhatják meg a támadások elkövetésével - hívja fel a figyelmet az amerikai Institute for the Study of War (ISW) katonai elemzőház.

Az orosz külső hírszerzés (SzVR) tegnap azt állította, hogy Kijev – Varsóval konspirálva – hamis zászlós támadást készít elő a lengyel kritikus infrastruktúra ellen, hogy utána Oroszországot és Fehéroroszországot nevezhesse meg elkövetőként, ezzel tovább hangolva az európai közvéleményt Moszkva és Minszk ellen.

Az állítólagos terv részleteiről a Portfolio is beszámolt az SzVR közleménye alapján.

Az ISW szerint ugyanakkor épp az ellenkező helyzet állhat fenn, hiszen

az orosz hírszerzési közlemény valószínűleg egy jövőbeli orosz és fehérorosz szabotázsakció előszele lehet, amelyért Ukrajnát tennék felelőssé.

A Kreml ugyanis gyakran használja az SzVR-t megalapozatlan állítások terjesztésére, hogy gyengítse az Ukrajna iránti támogatást és kétségeket ébresszen a NATO-tagállamok elleni orosz provokációk valódi természetével kapcsolatban - figyelmeztet az amerikai elemzőház.

Eközben az agytröszt várakozásai alapján a Kremlhez köthető moldovai politikusok tiltakozásokat helyezhetnek kilátásba a szeptember 28-i parlamenti választások eredményeinek hitelesítése előtt. A Kreml-párti Hazafias Blokk tegnap kijelentette, a moldovai hatóságok súlyos választási szabálysértéseket követtek el, és "utcai tiltakozások, bíróságok, és ha szükséges, az alkotmánybíróság útján fognak igazságszolgáltatást követelni".

Az ISW továbbra is úgy értékeli, hogy a Kreml ahhoz teremt megfelelő feltételeket, hogy (esetleg erőszakos) tüntetéseket szítson Maia Sandu hatalomból való eltávolítása érdekében a választások után, és elképzelhető, hogy a választási eredmények megtámadására is tüntetéseket indítanak. A Kreml még akkor is erőszakos tiltakozások kirobbantását tervezheti, ha az alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánítja az eredményeket 2025 októberében – feltehetően azért, hogy egy, a Kreml által kezdeményezett, a 2014-es ukrajnai, spontán, EU-párti Euromajdan tüntetések "tükörképét" hozzák létre

- fogalmaz az ISW jelentése.

Az ISW két további témát is érint elemzésében:

  • egyrészt az európai szövetségesek kitartóan folytatják Ukrajna katonai támogatását. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnap bejelentette, az EU kétmilliárd eurót biztosít Ukrajnának dróngyártásra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mindeközben közölte, hogy az Egyesült Államok jelenleg az ötödik és hatodik fegyverszállítmányt tárgyalja az Ukrajna sürgős katonai igényeit segítő NATO-alapon (PURL) keresztül.

  • Európában emellett továbbra is azonosítatlan drónészlelésekről adnak hírt,

    a legutóbbi incidensről a Portfolio is beszámolt. Zelenszkij szerint ukrán szakértők utaztak Dániába, hogy drónelhárítási taktikákat oktassanak a dán csapatoknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

