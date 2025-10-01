Az asztalra csapva követel átütő reakciót az európai vezető: "hibrid háborút folytat Oroszország!"

Erőteljes választ szorgalmazott Európa részéről az Oroszország által folytatott "hibrid háborúval" szemben szerdán Mette Frederiksen dán kormányfő az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójának kezdetén.

Egy ország van, amely fenyegetni akar minket, ez Oroszország, ezért nagyon erős választ kell adnunk. Újra fegyverkeznünk kell, szélesíteni kell a képességeinket, még több innovációra van szükség, például a drónok terén. Ma Európára nézve azt gondolom, a második világháború vége óta most vagyunk a legnehezebb és legveszélyesebb helyzetben

- mondta újságírók előtt Frederiksen.

Remélem, mostanra már mindenki felismerte, hogy hibrid háború folyik, és egyik nap Lengyelország, másik nap Dánia lesz a célpont, a következő héten pedig valószínűleg egy újabb helyen tapasztalunk majd szabotázst vagy drónberepülést

- folytatta a dán miniszterelnök.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a tanácskozás kezdetén arról beszélt újságíróknak, hogy

az EU nem fogja hagyni, hogy Oroszország megosztottságot és szorongást keltsen Európában.

"Berepültek drónok Lengyelországba, megsértették az észt légteret. Oroszország tesztelni próbál minket, de egyúttal megosztottságot és szorongást is akar kelteni társadalmainkban. Ezt nem fogjuk megengedni" - nyomatékosította von der Leyen.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Emil Nicolai Helms