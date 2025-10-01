Baljós hír a Kreml számára: jelentősen vesztett a lendületéből az orosz offenzíva

Az orosz erők körülbelül 259 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el az elmúlt hónapban, ami Ukrajna teljes területének mindössze 0,04%-a.

Ez a legkisebb havi területszerzés május óta.

Oroszország összesen Ukrajna területének mintegy 19,04%-át tartja jelenleg ellenőrzés alatt.

DeepState: In September, the pace of occupation almost halved. The Russians were able to capture 259 sq km — the least since May. Last month, the enemy occupied 44% less territory than in August. For the whole month, the Russians managed to occupy 0.04% of the entire area… pic.twitter.com/MnMjaOXBY4 https://t.co/MnMjaOXBY4 — The Ukrainian Review (@UkrReview) October 1, 2025

Ukrajna legjelentősebb szeptemberi veszteségei a donyecki régióban található Novopavlivka falu közelében történtek. A DeepState katonai elemzői ezt nevezték a front egyik legproblémásabb szakaszának. Heves harcok folynak továbbá a harkivi régióban lévő Kupjanszk város környékén.

Pokrovszk irányában az ukrán csapatok állítólag hatékonyan tudták tartani a védelmi vonalaikat, védelmet tudtak fenntartani. A DeepState megjegyezte,

az összes orosz támadás körülbelül harmada összpontosult Pokrovszk városára és annak környékére.

Itt minden méter jelentősen többe kerül. [Oroszország] délről közelítette meg a települést, és a városi harc összetettsége nagyban különbözik a nyílt tereptől. Ráadásul gyakorlatilag nem maradt semennyi védelmi mélység

- áll az ukrán csoport jelentésében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images