  • Megjelenítés
Baljós hír a Kreml számára: jelentősen vesztett a lendületéből az orosz offenzíva
Globál

Baljós hír a Kreml számára: jelentősen vesztett a lendületéből az orosz offenzíva

Portfolio
Szeptemberre jelentősen lelassult az orosz területszerzés Ukrajnában: augusztushoz képest 44%-kal kevesebb területet foglalt el az orosz haderő az ukrán DeepState elemzőcsoport becslése szerint, amit a Kyiv Independent szemlézett.

Az orosz erők körülbelül 259 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el az elmúlt hónapban, ami Ukrajna teljes területének mindössze 0,04%-a.

Ez a legkisebb havi területszerzés május óta.

Oroszország összesen Ukrajna területének mintegy 19,04%-át tartja jelenleg ellenőrzés alatt.

Ukrajna legjelentősebb szeptemberi veszteségei a donyecki régióban található Novopavlivka falu közelében történtek. A DeepState katonai elemzői ezt nevezték a front egyik legproblémásabb szakaszának. Heves harcok folynak továbbá a harkivi régióban lévő Kupjanszk város környékén.

Pokrovszk irányában az ukrán csapatok állítólag hatékonyan tudták tartani a védelmi vonalaikat, védelmet tudtak fenntartani. A DeepState megjegyezte,

az összes orosz támadás körülbelül harmada összpontosult Pokrovszk városára és annak környékére.

Itt minden méter jelentősen többe kerül. [Oroszország] délről közelítette meg a települést, és a városi harc összetettsége nagyban különbözik a nyílt tereptől. Ráadásul gyakorlatilag nem maradt semennyi védelmi mélység

- áll az ukrán csoport jelentésében.

Kapcsolódó cikkünk

Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna drón ukrán katonák orosz-ukrán háború UAV harkiv
Globál
Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Pénzcentrum
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility