Bejelentette Moszkva: újabb ukrán települést foglaltak el

Elfoglalta az orosz hadsereg Verbove falut az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium. Különböző összesítések alapján ez lehetett a 19. vagy 20. település szeptemberben.

A RIA Novosztyi hírügynökség a moszkvai tárca adataira hivatkozva azt írta, hogy

az orosz fegyveres erők szeptember folyamán 19 ukrán települést vontak ellenőrzésük alá:

nyolcat-nyolcat Ukrajna Dnyipropetrovszk megyéjében és az úgynevezett "Donyecki Népköztársaságban" (azaz Donyeckben), kettőt Zaporizzsja, egyet pedig Szumi megyében.

Az orosz állami TASzSz hírügynökség becslése kissé eltér, szerintük az orosz erők 20 lakott települést "szabadítottak fel" szeptemberben. Az összesítést szintén a védelmi minisztérium közleményei alapján készítettek.

A tárca közlése szerint az orosz erők az idei évben eddig több mint 4714 négyzetkilométernyi területet foglaltak el Ukrajnában, beleértve 205 lakott települést.

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint emellett kiszorították az ukrán hadsereget a luhanszki Kreminna város melletti Szerebrjanszki erdőgazdaságból, ami megnyitotta az utat az előrenyomulás előtt a limani frontszakaszon, egyebek között lehetővé téve a behatolást a donyecki Jampil településre.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A Herszon megyei Nova Kahovkában pilóta nélküli repülőszerkezet által végrehajtott csapás következtében életét vesztette Vlagyimir Leontyjev, a városi képviselői testület elnöke, két nő pedig megsebesült.

