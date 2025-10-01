  • Megjelenítés
Durván nyögi Oroszország az ukrán dróntámadások hatását: egymillió tonnával visszaesett a termelés
Durván nyögi Oroszország az ukrán dróntámadások hatását: egymillió tonnával visszaesett a termelés

Portfolio
Az ukrán drónok orosz olajfinomítókra mért támadásai példátlan válságot idéztek elő az orosz kenőanyagpiacon, a finomítók kapacitása számottevően visszaesett - írja az RBC-Ukraine.

A Siala ügynökség adatai szerint  

szeptember végére az orosz olajfinomító-kapacitás közel 38%-a állt le, ami napi mintegy 338 ezer tonnányi kibocsátásnak felel meg.

Augusztusban 6%-kal, szeptemberben pedig további 18%-kal csökkent a benzin és dízelüzemanyag termelése.

Ez minden korábbi leállási rekordot felülmúlt az orosz olajfinomítás történetében.

A Siala becslései szerint a leállások mintegy 70%-át ukrán dróntámadások okozták, amelyek az ország teljes finomítói kapacitásának körülbelül negyedét, napi 236 ezer tonnát lehetetlenítettek el.

Szeptemberben négy további üzem állt le dróntámadások miatt: a Leningrádi területen található Kinef, a Rosznyeft rjazanyi finomítója, valamint a Gazprom novokujbisevszki és asztrahányi gázfeldolgozó üzemei.

Az orosz Kommerszant szerint

a támadások egymillió tonnával csökkentették a benzintermelést, és a belföldi piaci hiány elérte a kereslet mintegy 20%-át.

A Moscow Timesnak nyilatkozó Vladiszlav Inozemcev közgazdász szerint az orosz vállalatok számára szinte a lehetetlennel ér fel a helyzet gyors stabilizálása. Az üzemek helyreállítása hónapokig is eltarthat, kiváltképp a szankciók miatt, amelyek megnehezítik a korábban használt nyugati berendezések beszerzését, az azokat helyettesítő kínai eszközök szolgálatba állítása pedig nem egyszerű feladat.

Kapcsolódó cikkünk

Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

