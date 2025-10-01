Durván nyögi Oroszország az ukrán dróntámadások hatását: egymillió tonnával visszaesett a termelés

A Siala ügynökség adatai szerint
szeptember végére az orosz olajfinomító-kapacitás közel 38%-a állt le, ami napi mintegy 338 ezer tonnányi kibocsátásnak felel meg.
Augusztusban 6%-kal, szeptemberben pedig további 18%-kal csökkent a benzin és dízelüzemanyag termelése.
Ez minden korábbi leállási rekordot felülmúlt az orosz olajfinomítás történetében.
A Siala becslései szerint a leállások mintegy 70%-át ukrán dróntámadások okozták, amelyek az ország teljes finomítói kapacitásának körülbelül negyedét, napi 236 ezer tonnát lehetetlenítettek el.
Szeptemberben négy további üzem állt le dróntámadások miatt: a Leningrádi területen található Kinef, a Rosznyeft rjazanyi finomítója, valamint a Gazprom novokujbisevszki és asztrahányi gázfeldolgozó üzemei.
Az orosz Kommerszant szerint
a támadások egymillió tonnával csökkentették a benzintermelést, és a belföldi piaci hiány elérte a kereslet mintegy 20%-át.
A Moscow Timesnak nyilatkozó Vladiszlav Inozemcev közgazdász szerint az orosz vállalatok számára szinte a lehetetlennel ér fel a helyzet gyors stabilizálása. Az üzemek helyreállítása hónapokig is eltarthat, kiváltképp a szankciók miatt, amelyek megnehezítik a korábban használt nyugati berendezések beszerzését, az azokat helyettesítő kínai eszközök szolgálatba állítása pedig nem egyszerű feladat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
