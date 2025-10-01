  • Megjelenítés
Egész Oroszország veszélyben lehet, Kijev forradalmasította a kulcsfontosságú fegyvereket – Ukrajnai háborús híreink kedden
Egész Oroszország veszélyben lehet, Kijev forradalmasította a kulcsfontosságú fegyvereket – Ukrajnai háborús híreink kedden

Oroszországban most már bármilyen katonai létesítményre képes csapást mérni Ukrajna – jelentette ki Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter egy nyilvános fórumon. Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja a Fox News-nak adott vasárnapi interjújában azt mondta, az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának, hogy bizonyos esetekben mélységi csapásokat mérjen Oroszország területén – írja a Kyiv Independent. Ukrajnában egyre nagyobb szerepet kapnak a lézerirányítású precíziós fegyverek, amelyek ellenállnak az orosz elektronikus hadviselésnek. A hazai fejlesztők már saját drónokra szerelhető lézerirányító rendszereket is kifejlesztettek - írják az ukrán lapok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Szerdai hírfolyamunk

Megszólalt Zelenszkij: vészhelyzet van, kritikus a helyzet Ukrajna legnagyobb atomerőművében

Volodimir Zelenszkij ma este közzétett videójában arról beszélt, kritikussá vált a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben, miután az orosz tüzérségi támadások már hét napja akadályozzák a külső áramellátás helyreállítását a létesítményben. Az ukrán elnük szerint nemrég az egyik vészhelyzeti dízelgenerátor is leállt.

Elárulta Magyarország szomszédja: Ukrajnával közösen kezdenének dróngyártásba

Románia védelmi célú drónok gyártását tervezi a jövőben, Ukrajnával közösen - jelentette be Oana Toiu román külügyminiszter. Az eszközöket belföldi, valamint az Európai Unió és a NATO szövetségesei általi használatra készítenék.

Rekordösszeget tervez elkölteni Oroszország a titkosszolgálatok működtetésére

Oroszország jelentősen növeli a belbiztonsági és hírszerzési kiadásait, miközben a szociális kiadások egyre inkább háttérbe szorulnak az országban - számolt be a Kyiv Independent.

Döntött a kormány: bankadó-emelés jöhet Lengyelországban

A lengyel kormány jóváhagyta a bankok társasági adójának emelését, amellyel két év alatt 11,3 milliárd zlotyi (3,1 milliárd dollár) többletbevételt tervez elérni a költségvetés megerősítése érdekében - írta meg a Reuters.

Régi szövetséges siet Oroszország segítségére? - Zsoldosokat fogtak az ukrán katonák, meglepődtek azon, honnan érkeztek

Ukrajna szerint Oroszország kubai zsoldosokat toboroz a háborúhoz, akiknek havi 2000 dolláros fizetést ígérnek, miközben a kubai átlagbér mindössze 20 dollár körül mozog - írta a CBS.

Megkongatta a vészharangot a NATO korábbi vezető katonatisztje: „háborúban állunk”

Rob Bauer, a NATO Katonai Bizottságának korábbi elnöke óva intett a jelenlegi helyzettel kapcsolatban – számolt be a The Guardian.

Csehország kemény lépéseket tett az oroszok ellen

Csehországban hamarosan választásokat tartanak, a közép-európai ország pedig tart attól, hogy Moszkva igyekszik valamilyen módon befolyásolni az eredményeket. Ján Lipavský cseh külügyminiszter bejelentette, hogy kitiltja az országból azokat az orosz diplomatákat és szolgálati útlevéllel rendelkezőket, akik nem rendelkeznek az ország kormányának nemzeti akkreditációjával.

(RBC Ukraine)

Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: magas rangú orosz parancsnok volt az áldozat

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint egy magas rangú orosz nemzeti gárdista tisztet és két szolgálati társát likvidálták egy ukrán hírszerzési művelet során Oroszország Észak-Kaukázusi régiójában még szeptember 27-én - tudósított a Kyiv Independent.

Ez aztán a meglepő fogás: török halász emelte ki Ukrajna Magura V5-ös csúcsfegyverét

A közösségi médiában terjedt el egy felvétel, amely szerint egy török halász meglepő fogásáról számolt be.

Rendőrkézre került Volodimir Z., nagyszabású szabotázsakció elkövetésével vádolják

Lengyelországban letartóztatták a Volodimir Z. nevű ukrán búvároktatót, akit azzal vádolnak, hogy robbanótölteteket helyezett el az Északi Áramlat gázvezetékeknél – írja a Kyiv Post.

Amerikai elemzőház: Putyin sorozása nem a háború miatt indul, de van a történetben egy csavar

Közzétette napi jelentését az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőház, amelyben az orosz hadsereg létszámának problémáit ecsetelték.

Két település elfoglalását jelentette az orosz védelmi minisztérium

Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb bejelentése szerint elfoglalták Kirovszkot (az ukránok Zaricsnénak nevezik a települést), valamint Sziverszk Malit. Mindkét település Donyeck megyében található.

(TASzSz)

Valóságos forradalmat indított Ukrajna a háborúban: ezzel szemben szinte tehetetlen az orosz védelem

Ukrajnában egyre nagyobb szerepet kapnak a lézerirányítású precíziós fegyverek, amelyek ellenállnak az orosz elektronikus hadviselésnek. A hazai fejlesztők már saját drónokra szerelhető lézerirányító rendszereket is kifejlesztettek - írják az ukrán lapok.

Rakéták Oroszország ellen: nyugtatni próbálja Moszkvát a szakértő, de van, ami nagyon nem stimmel

Lehet, hogy Ukrajna meg fogja kapni előbb-utóbb az amerikai Tomahawk-rakétákat, de biztos nem fog ez rövidtávon megvalósulni, mivel az ukránok nem rendelkeznek olyan hajókkal, amelyekkel ki lehet ezeket lőni – magyarázza a News.ru-nak Vaszilij Gyandikin orosz biztonságpolitikai szakértő.

Legendás orosz fegyverek semmisültek meg: oda két méregdrága termobárikus TOSZ-1A

A Kyiv Post beszámolója szerint az ukrán haderő két orosz „nehéz lángszórót” is megsemmisített szeptember 29-én.

Ursula von der Leyen orosz pénzből tenné naggyá Európa hadiiparát

Új hitelkonstrukciót dolgoz ki az Európai Bizottság a lefoglalt vagyonelemek felhasználására, amelynek köszönhetően legális úton tudják azt nem csak Ukrajna újjáépítésére, hanem az európai hadiipar felfuttatására is használni. A kölcsönhöz csak fokozatosan lehet majd hozzáférni és feltételekhez lesz kötve, de az EU eközben már elkezd közvetlenül is tőkét önteni az ukrajnai dróniparra, hogy a kapacitások bővítésével gyorsan felhúzhassák a NATO-s légtérsértéseket megakadályozni hivatott kelet-európai drónfalat.

Beismerték: szép csendben önti a fegyvereket az ukrán frontra Donald Trump

Eddig hat európai ország vásárolt összesen több mint 2 milliárd dollár értékben amerikai fegyvereket Ukrajnának, az első fegyvercsomag már meg is érkezett az országba – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Mérgesedik a viszony Budapest és Kijev közt: az ukránok súlyos dologgal vádolják Magyarországot

Ukrajna külügyminisztere szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök beismerte, hogy magyar drónok hatoltak be a szomszédos ország légterébe. A kijevi vezető ezt a „beismerést” egy kontextusból kiragadott mondattal próbálja igazolni. Megnéztük: a valóságban egészen máshogy hangzott a kijelentés.

Végre kiderült, mi az oroszok célja a Dnyipropetrovszkban

Eddig nem derült ki, hogy pontosan mi a célja Moszkvának az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében, de most egy új beszámoló tisztázta a kérdést – számolt be a TASzSz.

Ellentmondásos jelentések érkeznek a frontról: váratlan fordulat Pokrovszknál

A DeepState ukrán katonai elemzőkből álló oldal nyilvánosságra hozta a legfrissebb jelentését, amelyben az orosz haladásokról írnak.

Mi az a Tomahawk és miért retteg tőle egész Oroszország?

Az orosz-ukrán háború során immáron harmadszor merült fel, hogy az Egyesült Államok Tomahawk típusú nagy hatótávolságú cirkálórakétákat küldhet Ukrajnának, ezúttal a helyzet annyira komoly, hogy JD Vance amerikai elnök nyilvánosan is elismerte, hogy mérlegelik a Fehér Házban a fegyverek átadását. A Tomahawk-rakétarendszer legújabb, Block V-ös változata már legalább 1500 kilométeres hatótávolsággal és egy 450 kilogrammos robbanófejjel van felszerelve – ez azt jelenti, hogy Oroszország európai kontinensen található fegyvergyáraiban és energiahordozó-kitermelő hálózatában ez az eszköz nagyon komoly károkat tud okozni. Nézzük meg, mit tudnak a Tomahawk-rendszerek és mi az, ami miatt még Joe Biden elnök sem volt hajlandó elküldeni ezeket a fegyvereket Kijevnek.

Ukrán drónjelentés

Kijev nyilvánosságra hozta a napi drónjelentését, amely szerint Oroszország az éjjel összesen 65 Sahed-típusú drónnal vagy csalival támadta meg Ukrajnát. A jelentések szerint ebből 46-ot sikeresen hatástalanítottak.

Lengyelország továbbra is finanszírozza az ukránoknak a Starlinket

Karol Nawrocki lengyel elnök aláírta a Kijev támogatásáról szóló törvényt, ebben kikötik, hogy továbbra is finanszírozzák a Starlink kommunikációs rendszert Ukrajnában. Jelenleg több mint 50 ezer Starlink terminál működik Ukrajnában, amelyből több mint 29 ezret Lengyelország biztosít.

(Kyiv Independent)

Zseniális megoldás, vagy kétségbeesett húzás? Az oroszok megtalálhatták az ukrán dróntámadások ellenszerét

A közösségi médiában jelentek meg felvételek arról, hogy az oroszok kitaláltak egy módszert, amellyel védekezhetnek az ukrán dróntámadások ellen.

Amerika döntése elhozhatja a fordulatot: Moszkvában is megijedtek a fejleményektől

Donald Trump fontolgatja a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták átadását Ukrajna európai szövetségeseinek, ami jelentős fordulat lehet az amerikai katonai segítségnyújtás politikájában. A Kyiv Post szakértőket kérdezett meg, hogy mindez milyen változásokat hozhat a háborúban.

Emelik az alkoholos italok adóját Oroszországban

2026-tól Moszkva emeli a jövedéki adók mértékét az alkoholos italokra, a jelentések szerint mintegy 8,9-31 százalék közötti mértékben. A törvényjavaslat szerint mindegyik alkoholtartalmú ital esetében árnövekedéssel kell számolni. Az elmúlt napokban egyre több hír érkezett arról, hogy Oroszország egyre komolyabb költségvetési nehézséggel néz szembe, ezért az ÁFA megemelése jöhet, hogy az ukrajnai háború miatt egyre nehezebb pénzügyi helyzetet kezeljék.

(Gazeta)

Európa legerősebb hatalmának vezetője szerint „Európa már nem áll békében Oroszországgal”

A Kyiv Independent számolt be Friedrich Merz német kancellár szavairól, aki egy düsseldorfi eseményen beszélt az Európa és Oroszország közötti kapcsolatokról.

Orosz drónjelentés

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz erők az éjszaka folyamán mintegy 81 ukrán drónt semmisítettek meg. A beszámoló szerint 26 drónt Voronyezs megye, 25-öt a Belgorodi megye, 12-t a Rosztovi megye, 11-et a Kurszki megye és 7-et a Volgográdi megye felett lőttek le.

(Gazeta)

Kiderült: távozhat Trump egyik legfontosabb embere, ez komoly változást hoz Ukrajnában is

Steve Witkoff amerikai különmegbízott nyilatkozata szerint Donald Trump amerikai elnök béketerve a Gázai övezetben más konfliktusokra is hatással lehet, beleértve az orosz-ukrán válságot is - írta meg a TASzSz.

Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

