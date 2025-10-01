Egész Oroszország veszélyben lehet, Kijev forradalmasította a kulcsfontosságú fegyvereket – Ukrajnai háborús híreink kedden

Az orosz-ukrán háború során immáron harmadszor merült fel, hogy az Egyesült Államok Tomahawk típusú nagy hatótávolságú cirkálórakétákat küldhet Ukrajnának, ezúttal a helyzet annyira komoly, hogy JD Vance amerikai elnök nyilvánosan is elismerte, hogy mérlegelik a Fehér Házban a fegyverek átadását. A Tomahawk-rakétarendszer legújabb, Block V-ös változata már legalább 1500 kilométeres hatótávolsággal és egy 450 kilogrammos robbanófejjel van felszerelve – ez azt jelenti, hogy Oroszország európai kontinensen található fegyvergyáraiban és energiahordozó-kitermelő hálózatában ez az eszköz nagyon komoly károkat tud okozni. Nézzük meg, mit tudnak a Tomahawk-rendszerek és mi az, ami miatt még Joe Biden elnök sem volt hajlandó elküldeni ezeket a fegyvereket Kijevnek.